Oberg und VfB Peine lassen erste Punkte liegen

Kreis Peine. In der Fußball-Kreisliga feiert der SV Herta Equord den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Schwicheldt grüßt von der Spitze.

In diesem Zweikampf ist VfB-Akteur Murat Kar (li., in Rot) zwar unterlegen -- im Derby gegen Marathon gelangen ihm dennoch zwei Tore.

Da sind die ersten Patzer: Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga am Donnerstagabend ließen die Titelkandidaten VfB Peine und Fortuna Oberg Punkte liegen. Einzig Schwicheldt, Woltwiesche und Equord gewannen auch ihr zweites Saisonspiel.

SV Stederdorf – TSV Rot-Weiß Schwicheldt 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Bacaksiz (14.), 0:2 Semper (24.), 0:3 Schreiber (40.), 0:4 Bacaksiz (66.), 0:5 Schrader (78.).

Nach dem nächsten Sieg mit fünf Treffern grüßen die Schwicheldter von der Tabellenspitze. „Nach dem zweiten Spieltag muss man da aber noch nicht groß draufschauen“, erklärt Trainer Tobias Dreyer mit Blick auf die Patzer der beiden Konkurrenten aus Oberg und Peine. Gegen den SV Stederdorf benötigten die Rot-Weißen zehn Minuten, um zu ihrer guten Form zu finden. „Stederdorf hatte da eine gute Doppelchance, wir aber auch – in der Phase war es ausgeglichen“, sagte Dreyer. Durch das Elfmetertor von Onur Bacaksiz bekam der Tabellenführer mehr Sicherheit und spielte in der Folge vor allem die Überzahl auf dem Flügel gut aus.

Fortuna Oberg – TB Bortfeld 3:3 (2:3). Tore: 0:1 Hantel (14.), 0:2 Scheffler (21.), 1:2 Grigorjan (26.), 2:2 Burghardt (29.), 2:3 Wolff (38.), 3:3 Schröer (61.).

Einen enttäuschenden Auftritt sah der Oberger Trainer Amir Hadziavdic, der vor allem die hohe Fehlpassquote seiner Fortuna bemängelte. „Wir haben versucht, es fußballerisch zu lösen, doch das hat nicht geklappt. Und dann sind wir immer wieder in Konter reingelaufen“, erklärte der Coach. So führten die Gäste aus Bortfeld zur Pause mit 3:2. „Unsere Tore sind aus heiterem Himmel gefallen“, berichtete Hadziavdic, dessen Team nach dem Seitenwechsel zumindest noch den Ausgleich erzielte. „Von den Chancen her hätte Bortfeld die drei Punkte verdient gehabt“, sagte der Oberger Trainer und fügte hinzu: „In den letzten Wochen war bei uns immer die erste Halbzeit schlecht. Nun geht es darum, das anzupacken.“

TSV Marathon Peine – VfB Peine 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Kopitzki (18.), 1:1 Kar (20.), 2:1 Karpuz (43.), 2:2 Kar (57.).

„Das ist für uns ein riesiger Erfolg, als Aufsteiger gegen den Bezirksliga-Absteiger einen Punkt zu holen“, zeigte sich Marathons Fußballobmann Benjamin Weiß zufrieden. Über 60 Minuten war sein Team im Stadtderby dem großen VfB ebenbürtig und ging sogar zweimal in Führung. Nach dem zweiten Ausgleich der Gäste „hat man die individuelle Qualität des VfB aber gemerkt“, lobte Benjamin Weiß den Gegner. „Uns ist dann die Puste ausgegangen und der Gegner hatte viel mehr Ballbesitz.“ Der VfB hatte in dieser Phase drei richtig dicke Chancen auf ihre erste Führung, ein Schuss klatschte dabei an die Latte. „Ich denke trotzdem, dass es ein gerechtes Remis war“, erklärte Weiß, der sich über eine tolle Kulisse mit mehr als 100 Zuschauern freute. „Das ist eine tolle Sache für unsere junge Mannschaft.“

TSV Eixe – SV Herta Equord 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Coskun (7.), 0:2 Sa­ge­biel (70.), 0:3 Schiefelbein-Fischer (80.), 1:3 Ewald (90.).

„Equord ist ein Team, das wenig Fußball spielen möchte“, erklärte Eixes Trainer Klaus Reinecke die Spielweise der Gäste, die sich aufs Verteidigen und Kontern beschränkten. So versuchte Eixe selber, das Zepter in die Hand zu nehmen. „Equord hat alles zugelaufen, die Viererkette hat alles wegverteidigt. Wir haben keine Lösungen gefunden, weil wir zu pomadig waren.“ Das frühe Tor zum 1:0 – ein Traumfreistoß von Hertas Zahit Coskun – spielte den Gästen dann in die Karten. Positiver Lichtblick für Eixes Coach: „Wir haben wirklich nie aufgesteckt.“

SV Viktoria Woltwiesche – TSV Dungelbeck 5:2 (2:1). Tore: 1:0 Mühl (2.), 2:0 Woltjes (4.), 2:1, 2:2 Effenberger (14., 47.), 3:2, 4:2, 5:2 Baron (63., 75., 90.).

Bereits nach sieben Minuten hätte die Viktoria mit 4:0 führen können, Marvin Mühl und Sandy Woltjes sorgten nach Ecken zumindest für den 2:0--Zwischenstand. „Und danach haben wir aufgehört, Fußball zu spielen“, bedauerte Trainer Dennis Pasemann. Den Dungelbeckern gelang der Anschlusstreffer, den Ausgleich vereitelte Keeper Tobias Huppertz dann vor der Pause sensationell. „Der Gegner stand eigentlich schon vor dem leeren Tor und dachte, er muss nur einschieben – da hat sich Tobi noch mit allem reingeworfen und das Ding weggekratzt“, lobte dessen Trainer Dennis Pasemann. Der Ausgleich folgte dann kurz nach dem Seitenwechsel trotzdem, doch ab der 55. Minute drehten die Woltwiescher wieder auf. Mit drei Treffern sorgte Lionel Baron für den 5:2-Endstand. „Und er hat noch den Pfosten und die Latte getroffen.“

TSV Clauen/Soßmar – VfL Woltorf 0:5 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Braun (3., 14.), 0:3 Heiligentag (43.), 0:4 N. Helwes (75.), 0:5 N. Metzing (78.).

Der Aufsteiger aus Clauen und Soßmar musste auch im zweiten Spiel fünf Gegentreffer hinnehmen. Beim VfL Woltorf unterlag der TSV mit 0:5 und ist damit nach zwei Spieltagen das Schlusslicht der Kreisliga.

Arminia Vechelde II – SV Bosporus Peine 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Thiele (18.), 1:1 Saray (28.), 1:2 Bero (50.), 1:3 O. Kocak (56.).

Die Vechelder Reserve konnte nicht an ihren deutlichen Auftakterfolg beim TSV Dungelbeck anknüpfen. Gegen den SV Bosporus half der Arminia auch die 50-minütige Überzahl nach einem Platzverweis gegen die Peiner nicht.

