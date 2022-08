VTU Groß Ilsede zieht in die Kreispokal-Hauptrunde ein

Die VT Union Groß Ilsede ist als letztes Team in die Hauptrunde des Volksbank-BraWo-Kreispokals eingezogen. Die Kreisklassen-Fußballer setzten sich beim eine Klasse tiefer spielenden SV Wacker Wense mit 7:0 durch. „Der Klassenunterschied war klar zu sehen“, sagte VTU-Trainer Michael Schaper.

„Wir sind das gut und konzentriert angegangen und haben schnell mit 3:0 geführt“, berichtete Schaper – da waren gerade erst zwölf Minuten gespielt. Zwar schlich sich bei den Gästen danach der Schlendrian ein. In der zweiten Hälfte fanden die Ilseder aber zurück in die Spur und gewannen das Spiel deutlich mit 7:0.

Nächster Gegner für die VTU Groß Ilsede ist Germania Blumenhagen

In der Hauptrunde treffen die Ilseder auf Germania Blumenhagen und haben damit wieder eine weite Auswärtsfahrt. Die nimmt Trainer Michael Schaper aber sehr gerne in Kauf: „Deren Trainer Krystian Sobina hat früher in Ilsede gespielt und ich habe ihn in der Jugend gecoacht. Wir haben noch viel Kontakt.“

Tore:0:1 van Beesel (3.), 0:2 Schwenke (10.), 0:3 Zelmer (12.), 0:4 Scheibe (51.), 0:5 Zelmer (55.), 0:6 Seidel (65.), 0:7 van Beesel (90.).

