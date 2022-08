SV Lengede muss in Northeim ein Bollwerk knacken

Niclas Kamp (in Rot) und der SV Lengede müssen in Northeim gegen eine starke Defensive Lösungen finden.

Da ist es schon, das erste Topspiel für den SV Lengede in dieser starken Fußball-Landesliga. Bereits am Samstag (17.30 Uhr) ist der Tabellenführer in Südniedersachsen bei Oberliga-Absteiger FC Eintracht Northeim gefordert. „Es wird eine schwierige Aufgabe“, ist SVL-Coach Kai Olzem überzeugt.

Dass die Northeimer aus den beiden ersten Partien nur einen Punkt geholt haben, überrascht den Trainer nicht. „Sie hatten ein knackiges Auftaktprogramm“, blickt Kai Olzem auf Northeims bisherige Gegner SVG Göttingen (0:1) und MTV Wolfenbüttel (3:3), die beide in der vergangenen Saison ebenfalls noch in der Oberliga gespielt haben. „Einzig überraschend ist, dass Northeim am Mittwoch im Pokal gegen Sparta Göttingen verloren hat.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Olzem wünscht sich die Konsequenz aus dem Schwicheldt-Spiel

Die Northeimer treten in einem auf den ersten Blick ungewöhnlichen System auf. Im 5-3-2 agiert der Oberliga-Absteiger laut Kai Olzem, der den Gegner mit Trainerkollege Dennis Kleinschmidt zweimal beobachtet hat – also mit einer Fünferkette. „Vorne hat Northeim einen Zielspieler, mit dem es schnell umschaltet – und zwar richtig überfallartig“, erläutert Olzem, der auch die Kaderzusammensetzung des Gegners kennt: „Da sind drei, vier erfahrene Spieler. Das sind richtig gute Oberliga-Kicker. Alles drumherum ist sehr jung und dynamisch.“

Lengedes Trainer ist sich aber sicher, dass sein Team Lösungen finden wird. „Wenn wir mit der gleichen Konsequenz spielen, wie beim 8:0 in Schwicheldt am Mittwoch: So gut habe ich uns selten gesehen“, schwärmt Kai Olzem. So würde es auch gegen das starke Abwehrbollwerk der Südniedersachsen zu Torchancen reichen und dann sei das Lengeder Team auch in der Lage, Treffer zu erzielen.

Zumal zwei wichtige Offensivakteure in den Kader zurückkehren. Ne­ben dem besten Lengeder Torjäger des Vorjahres, Yannick Könnecker, ist auch Justin Folchmann wieder an Bord. Insgesamt hat das Trainerduo Olzem/Kleinschmidt die Qual der Wahl. Es fehlen nur Philipp Vest (privat verhindert), André Beuster und Verteidiger Leon Hoffmann, bei dem die Lengeder nach seiner Auswechslung im Härke-Pokal kein Risiko eingehen wollen.

lev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de