Berkant Toprak (schwarzes Trikot) machte mit seinem Treffer zum 2:0 in Northeim den Deckel drauf.

Fußball-Landesliga SV Lengede geht in Northeim auf Risiko – und wird belohnt

Die Anreise nach Südniedersachsen war für Fußball-Landesligist SV Lengede mehr als suboptimal, der Gegner rührte in Unterzahl ordentlich Beton an und die Lengeder Trainer Kai Olzem und Dennis Kleinschmidt mussten in der zweiten Halbzeit entscheiden, ob sie auf Risiko spielen oder nicht – letztlich wurde ihr Beschluss mit dem 2:0 (0:0)-Erfolg beim Oberliga-Absteiger FC Eintracht Northeim belohnt, dem dritten Sieg im dritten Spiel.

SV Lengede spielt ab der 39. Minute in Überzahl

Die Lengeder standen auf der Au­tobahn 7 im Stau, wodurch die Partie erst eine halbe Stunde später angepfiffen wurde. Davon ließen sich die Gäste allerdings nicht unterkriegen. „Wir hatten in der ersten Hälfte mehr Chancen“, sagte SVL-Trainer Kai Olzem. „Wir waren aber nicht zwingend.“ Viel zu sicher stand das Bollwerk der Eintracht. Und ab der 39. Minute verschärfte sich dieses Lengeder Geduldspiel.

Nach einer Grätsche von hinten sah ein Northeimer zwar die rote Karte (39.). „Deren Fokus lag nun aber noch mehr auf der Defensive. Die Northeimer haben noch mehr investiert, sind noch mehr gelaufen und standen noch kompakter. Dann ist es auch in Überzahl nicht unbedingt einfacher“, erklärte Olzem, dessen Team beinahe auch einen Spieler verloren hätte.

Nach seiner ersten gelben Karte blieb SVL-Kapitän Dominik Franke bei einem weiteren gelbwürdigen Einsteigen aber verschont. „Bei der Linie des Schiris mit der ersten roten Karte muss er eigentlich auch Dome runterschicken. Da haben wir echt Glück gehabt“, gab Kai Olzem ehrlich zu.

Mit seinem Trainerkollegen Dennis Kleinschmidt stand er nun vor der Entscheidung: „Wir haben diskutiert, ob wir ihn auswechseln – bei der nächsten Aktion hätte er definitiv Gelb gesehen. Und dann geht das Spiel vielleicht einfach 0:0 aus. Damit wollten wir aber nicht zufrieden sein und haben ihn drauf gelassen. Wir wollten drei Punkte!“, erläutert Kai Olzem die Gedanken des Lengeder Trainerduos.

Kapitän Franke und Joker Toprak treffen für die Gäste

Und es war die richtige Entscheidung. Ausgerechnet der Kapitän köpfte einen stramm auf den ersten Pfosten getretenen Eckball zur 1:0-Führung ein. Für die Lengeder ergaben sich nun Räume, ihre Konter nutzten sie zunächst aber nicht. Erst fünf Minuten vor dem Ende machte der eingewechselte Berkant Toprak mit einer tollen Einzelaktion den Deckel drauf.

„Der Sieg ist insgesamt verdient. Wir haben keine einzige Chance zugelassen“, sagte Trainer Olzem, der schwärmte: „Es war ein wichtiger Sieg. Im letzten Jahr haben wir solche intensiven Spiele auch mal noch aus der Hand gegeben.“

SV Lengede: Makiela – Bonk, Bouguian, Jatta, Lemke – Franke (90. Kudlek) – Burkutean, Younis (90.+1 Henke) – Kamp (58. Könnecker) – Oktay (58. Folchmann), Ibe (71. Toprak).

Tore: 0:1 Dominik Franke (79.), 0:2 Berkant Toprak (85.).

