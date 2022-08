„Keine Offenbarung“ – doch der TSV Wendezelle siegt 1:0

Mit viel Kampf, viel Leidenschaft und vielen langen Bällen in die Spitze hat der Fußball-Bezirksligist TSV Wendezelle auch das dritte Saisonspiel für sich entschieden. Durch den Treffer von Stürmer Ole Kamp gewann das Team in Mascherode mit 1:0 (0:0) gegen Aufsteiger FC Rautheim.

Kampf und Leidenschaft – das Erfolgsrezept des TSV Wendezelle

„Das war hier sicherlich keine Offenbarung“, sagte Trainer Thomas Mainka nach dem Sieg im Mannschaftskreis und blickte dabei in erschöpfte Gesichter. „Ich bin stolz auf jeden Einzelnen“, fuhr der Trainer fort. „Wir haben miteinander und füreinander gekämpft und uns in alles reingehauen.“ Es ist die große Stärke, die den TSV Wendezelle in den vergangenen Wochen besonders auszeichnete.

Nach tollem Fußball hatte die Begegnung mit dem bis dahin ungeschlagen Braunschweiger Aufsteiger wahrlich nicht ausgesehen. Die Gäste verfolgten ein klares Muster. Thomas Erich und Ole Kamp bildeten mit ihren Bewachern an der Sechzehnerkante des Gegners ein Spielerknäuel und warteten auf die langen Bälle ihrer Wendezeller Hintermannschaft oder Flanken aus dem Halbfeld.

Thomas Erich behauptet den Ball, Ole Kamp trifft ins Tor

In der 83. Minute war es dann soweit: Genau so ein Ball von Niklas Plote segelte in Richtung Rautheimer Strafraum, körperlich stark behauptete ihn Thomas Erich irgendwie, der Ball rutschte zu Ole Kamp durch, der ihn am gegnerischen Keeper vorbei legte – es war der erste Gegentreffer für die Rautheimer im dritten Bezirksligaspiel.

Zwei, drei brenzlige Situationen musste der TSV Wendezelle noch überstehen, ehe er am Sonntag kurz vor 15 Uhr zumindest kurzzeitig für zwei Stunden die Tabellenführung übernahm. Ein Sonderlob sprach Trainer Thomas Mainka seinem Spieler Edrisa Sanneh aus. „Der hat eigentlich einen Meniskusschaden und spielt trotzdem 90 Minuten durch“, erklärte Mainka.

Tor: 0:1 Ole Kamp (83.).

