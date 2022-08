Die Latte verhindert ersten Vöhrumer Punkt

Bornum. Arminia spielt mehr als eine Stunde in Unterzahl und verpasst bei der SV Lauingen Bornum am Ende ein Unentschieden nur knapp.

Nico Hojar (in Blau) und Arminia Vöhrum verloren knapp in Bornum.

Wieder war es nichts für Arminia Vöhrum: Mit 1:2 (0:0) verloren die Gäste bei der SV Lauingen Bornum und sind weiterhin Tabellenletzter der Fußball-Bezirksliga. Dabei zeigten die Vöhrumer erneut eine couragierte Leistung, trotz etwa 60 Minuten in Unterzahl.

Der Knackpunkt des Spiels ereignete sich in der 27. Minute. Lucas Lange setzte als letzter Mann zu einer Grätsche an, foulte den Lauinger Stürmer und musste folgerichtig das Spielfeld verlassen. „Wie am vergangenen Spieltag sind wir wieder früh in Unterzahl, das macht es natürlich nicht leichter“, sagte Vöhrums Trainer Nils Könnecker. Seine Jungs zitterten das 0:0 in die Kabine, hatte Lauingen doch einige gute Abschlussmöglichkeiten, die der Arminen-Torhüter Yannick Walther aber immer wieder entschärfte.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jankes Sonntagsschuss landet an der Latte

Nach Wiederbeginn dauerte es nicht lange, bis die Hausherren ihre Überlegenheit in Tore ummünzten. Stürmer Raphael Spilker nutzte zwei individuelle Fehler der Arminia eiskalt aus und brachte Lauingen Bornum in Front. „Das ging dann leider viel zu leicht, sowas ärgert mich enorm“, erklärte Vöhrums Trainer Nils Könnecker.

Der Anschlusstreffer durch Marvin Janke, der eine Freistoß-Flanke vollendete, leitete eine dominante Schlussphase der Arminia ein. In der 89. Minute war die große Chance da – doch Janke traf mit einem Sonntagsschuss nur die Latte. „Das wäre es gewesen. So fahren wir wieder ohne etwas Zählbares nach Hause. Das Spiel müssen wir schnell abhaken“, so Könnecker.

Tore: 1:0, 2:0 Raphael Spilker (59., 68.), 2:1 Marvin Janke (84.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de