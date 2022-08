FC Pfeil Broistedt klettert vorerst an die Spitze

Dean Bartels (in Gelb) und der FC Pfeil Broistedt stehen nach dem 3:0-Erfolg in Groß Lafferde an der Tabellenspitze.

In der 1. Fußball-Kreisklasse siegten an diesen Spieltag vor allem die Teams, die in der Tabelle oben stehen. Den ersten Erfolg gab es für den MTV Wedtlenstedt.

TSV Wendezelle II – TSV Denstorf 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Wilke (3.).

Die Wendezeller standen tief und versuchten ihr Glück mit Kontern, kamen aber nicht zum Erfolg. Für Trainer Timo Welskop war Denstorf der bisher stärkste Gegner: „Die waren sehr dominant, echt stark und schnell unterwegs“, lobte der Wendezeller Coach die Denstorfer, die in der 3. Minute mit 1:0 in Führung gingen und diese bis zum Schluss hielten. „Wir haben das Ergebnis zumindest klein gehalten“, sagte Wels­kop, der in den kommenden Spielen die ersten Punkte einfahren will.

Teutonia Groß Lafferde II – Pfeil Broistedt 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Arndt (51.), 0:2, 0:3 von Kintzel (70., 72.).

„3:0-Auswärtssieg, da kann man sich nicht beschweren“, befand der Broistedter Trainer Oliver Bruns. Dabei lief die erste Hälfte noch nicht gänzlich rund. „Die war etwas zerfahren. Groß Lafferde hatte da auch Chancen auf den Führungstreffer“, berichtete Bruns. Ein Volleytor von Louis Arndt markierte schließlich das 1:0 der Pfeile, für die Stürmer Jarnot von Kintzel doppelt nachlegte. Für den Moment stehen die Broistedter an der Spitze, treffen aber in den nächsten beiden Wochen auf die Favoriten Handorf und Wipshausen.

Adler Handorf – Bültener SC 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Heinert (15.), 2:0 J. Kühn (41.), 3:0 Heinert (45.).

Mit 3:0 gewannen die Handorfer das Derby, das fußballerisch nicht schön gewesen sein soll, sagte Adler-Trainer Philipp Wulfes. „Wir gewinnen verdient, aber das Spiel war geprägt von Nickligkeiten.“ Eine ärgerte den Coach besonders: Ein Bültener hatte vorgetäuscht, dass er von einem Gegenspieler eine Kopfnuss bekommen hätte. „Das hat wirklich niemand nötig“, bedauerte Philipp Wulfes – gebracht hat es dem BSC-Spieler nichts, dafür flog er nur wenig später selber mit Gelb-Rot vom Platz.

TSV Essinghausen – TSV Edemissen II 3:1 (3:0). Tore: 1:0 Haasner (3.), 2:0 Kreis (34.), 3:0 Förster (38.), 3:1 (72.).

Bis zum 3:0 hatte Essinghausens Trainer Bayram Kaymak ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen – dann verschoss der TSV einen Strafstoß und ließ nach der Pause die richtige Einstellung vermissen. „Alle haben ein bisschen weniger getan – und in der Summe macht das dann viel aus“, erklärte der Coach. Die Edemisser seien seinem Team allerdings nie wirklich gefährlich geworden: „Die haben nur zweimal aufs Tor geschossen, der Gegentreffer war ein grober Fehler von uns.“

SG Adenstedt – TSV Münstedt 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Beck (19.).

Ein knappes Ergebnis, doch der Münstedter Trainer Jürgen Simon sagte: „Aufgrund der Spielanlage und der Anzahl an Chancen haben wir verdient gewonnen. Wir haben das Spiel kontrolliert.“ Adenstedt kam nur einmal richtig vor das Tor des TSV, doch Keeper Kay Basil parierte. „Am Ende hätten wir auch noch höher gewinnen können“, erklärte Simon.

Viktoria Woltwiesche II – TSV Meerdorf 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Bruns (4.), 1:1 Püschel (13.), 1:2 Werner (21.), 1:3 Ahrens (85.).

Spätestens mit ihrem dritten Sieg im vierten Spiel sind die Meerdorfer in der 1. Kreisklasse angekommen. Nun gewann der Aufsteiger bei Woltwiesches Reserve mit 3:1. Früh nutzten die Hausherren zwar eine Unsicherheit in Meerdorfs neuformierter Defensive (4.), doch bereits zur 21. Minute hatte der TSV das Spiel gedreht. „Wir sind als Team aufgetreten und haben den Gegner spüren lassen, dass wir da sind. Dieses Spiel haben wir durch unsere Präsenz gewonnen“, freute sich Meerdorfs Trainer Michael Zeidler.

VT Union Gr. Ilsede – MTV Wedtlenstedt 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Biely (49.), 1:1 Rodenstein (75.), 1:2 Böhm (81.).

Im Vergleich zur 0:6-Niederlage im Pokal am Freitagabend gegen Ölsburg zeigten die Wedtlenstedter eine andere Einstellung. Zwar hatte Groß Ilsede das Spiel in der ersten Hälfte im Griff und ging kurz nach der Pause in Führung. „Von da an waren wir aber besser und hatten viele Offensivaktionen“, berichtete MTV-Trainer Marco Di Nunno. Seinem Team gelang der Ausgleich, und es glaubte an den Sieg, den Roy Böhm durch seinen Treffer sicherstellte. „Aufgrund der zweiten Hälfte haben wir uns das verdient.“

