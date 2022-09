Vizemeister TTC Berkum will wieder oben mitmischen

Der Terminkalender des Tischtennis-Bezirksoberligisten TTC Berkum ist vor allem in der Herbstsaison eng getaktet. Die Verantwortlichen des Landesverbands haben aus den Problemen während der Corona-Pandemie ihre Konsequenzen gezogen und die Hinrunde deutlich verkürzt. „Sie endet bereits im November. Bis dahin müssen wir sämtliche neun Begegnungen absolvieren“, erklärt Kapitän Sascha Henke und mutmaßt: „Vielleicht befürchtet das TTVN-Präsidium eine erneute Verschärfung der Lage. Außerdem steht ja noch das Energieproblem im Raum. Ich hoffe nicht, dass die Hallen aus Kostengründen geschlossen werden.“

Außerdem gibt es mannschaftsintern mehrere Unwägbarkeiten. Der nach den QTTR-Werten staffelweit mit Abstand am höchsten eingestufte Olaf Schiffner (1938 Punkte) hat zwar seine Bereitschaft erklärt, mitzuspielen – wie oft das der Fall sein wird, ist dennoch fraglich. Auch der Youngster Lasse Bläsig wird den Berkumern nicht für die komplette Herbstserie zur Verfügung stehen. Der Abiturient verbringt ab Mitte November sechs Monate in Australien.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erst gegen einen Landesliga-Absteiger, dann gegen dessen Reserve

Zudem will sich Jens Aschemann eine Ruhepause gönnen. „Wir bekommen trotzdem noch eine gute Truppe zusammen“, bleibt Henke vor den Auftaktspielen gegen die beiden Broitzemer Mannschaften optimistisch – zumal die Nummer 1 aus dem Bezirksliga-Team, Gideon Kohlmann, stets eine der Lücken adäquat schließen kann.

Zum Auftakt ist Sascha Henke am Freitagabend um 20 Uhr mit seiner Mannschaft beim Landesliga-Absteiger SV Broitzem zu Gast. Die Gastgeber streben ebenso die Vizemeisterschaft an wie Berkum. „Vielleicht gelingt uns ja wieder eine Punkteteilung wie in der Relegation“, hofft Henke. Als klarer Favorit geht der TTC am Sonntag um 10.30 Uhr vor heimischer Kulisse in Rosenthal gegen die Broitzemer Reserve an die Tische. Der Aufsteiger ist nach den QTTR-Werten deutlich schwächer einzustufen. KJZ

Die Hinrunde im Überblick

Fr., 2. September, 20 Uhr

SV Broitzem – TTC Berkum

So., 4. September, 10.30 Uhr

TTC Berkum – SV Broitzem II

Fr., 9. September, 20 Uhr

TSV Rüningen – TTC Berkum

Fr., 23. September, 20 Uhr

TTC Berkum – MTV Ölsburg

Fr., 14. Oktober, 19.30 Uhr

VfL Salder – TTC Berkum

Mo., 7. November, 20 Uhr

TTC Berkum – Arm. Vechelde II

Sa., 19. November, 19 Uhr

TSV Schöppenstedt – Berkum

Sa., 26. November, 18 Uhr

TTC Berkum – Concordia BS

Di., 29. November, 19.30 Uhr

ESV Wolfenbüttel – Berkum

kjz

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de