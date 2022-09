Vechelde dominiert Vöhrum in allen Belangen

Das Bezirksliga-Derby gegen Arminia Vöhrum hätte für die Fußballer von Arminia Vechelde kaum besser laufen können. Besonders in der zweiten Halbzeit offenbarte sich ein deutlicher Unterschied, Vechelde setzte sich letztlich mit 4:0 (1:0) durch.

Vechelde greift an, Vöhrum steht defensiv

Die Ausrichtungen beider Teams waren schnell erkennbar: Vechelde wollte offensiv agieren, Vöhrum stand hingegen kompakt und verteidigte die Bemühungen der Hausherren sehr konsequent weg. Kurz vor der Pause war der Bann dann gebrochen – einen Doppelpass vor dem Strafraum vollendete Adnan Boulaghmal mit einem satten Schuss in die linke Ecke. „Das war für uns zu einem wichtigen Zeitpunkt und auch vollkommen verdient“, sagte Vecheldes Trainer Sascha Wiegleb dazu. Sein Gegenüber Nils Könnecker pflichtete ihm bei: „Wir haben uns nach einer halben Stunde viel zu passiv gezeigt und zu viele Räume offenbart“, resümierte Könnecker.

Auch in den zweiten Durchgang kamen die Vechelder besser hinein und dominierten weiterhin das Geschehen. Chancen waren immer mal wieder vorhanden – blieben aber bis zur 62. Minute ungenutzt. In dieser Szene zeigten die Hausherren ihre gesamte Qualität auf. Sieben scharf gespielte Pässe am Stück fanden am Ende den Stürmer Roman Wagner, der den Ball über die Linie bugsieren konnte. „Da kannst du als Trainer echt nur aufstehen und klatschen. Das sah nach richtig gutem Fußball aus“, lobte Sascha Wiegleb.

Roman Wagner erhöht nach Sprint über den halben Platz

Und seine Mannschaft hatte gegen abwesend wirkende Vöhrumer nun Platz ohne Ende. Als die Gäste dann doch einmal aufgerückt waren, erhielt Roman Wagner den Ball auf Höhe der Mittellinie und schob nach einem Sprint über den halben Platz zum 3:0 ein. „Das waren bezeichnende Gegentreffer, die diesen gebrauchten Nachmittag aus unserer Sicht gut beschreiben“, erklärte Vöhrums Trainer diese kreisinterne Partie.

Spätestens nach diesem Treffer wurde klar: Für Vöhrum gibt es an diesem Tag nichts mehr zu holen. Die Vechelder spielten weiterhin kontrolliert und durften sogar noch einmal jubeln: Nach einer Ecke hämmerte Marius Giesemann den Ball in den Knick und besorgte so den Endstand. „Wir sind natürlich absolut zufrieden. Hier wächst eine Mannschaft zusammen, die einfach Spaß und auch Zukunft hat“, zog der Vechelder Trainer Sascha Wiegleb sein Fazit.

Die Analyse auf Vöhrumer Seite fiel nicht ganz so rosig aus: „Das war heute ein Rückschritt auf den absoluten Nullpunkt. Von Nichts kommt Nichts, deshalb geht das Ergebnis auch vollkommen in Ordnung“, sagte ein enttäuschter Nils Könnecker.

Tore: 1:0 Boulaghmal (43.), 2:0, 3:0 Wagner (62., 70.), 4:0 Giesemann (82.).

