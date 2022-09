SV Lengede will Vorsfeldes Topspiel-Siegeszug beenden

Viel Zeit hatte der Fußball-LandesligistSV Lengede nicht, sich über die 0:1-Niederlage beim SSV Kästorf zu ärgern – nur eine Woche später hat das Team der beiden Trainer Kai Olzem und Dennis Kleinschmidt ein knackiges Spitzenspiel vor der Brust. Zu Gast am Schachtweg ist am Sonntag (15 Uhr) Vorjahres-Vizemeister SSV Vorsfelde, der auch jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz steht und noch ungeschlagen ist. „Vorsfelde ist wirklich bockstark, das zeigen auch die Ergebnisse. Doch auch wir haben unsere Stärken, die sie erstmal kompensieren müssen“, ist der Lengeder Trainer Kai Olzem vor dem Duell der Tabellennachbarn überzeugt.

SSV Vorsfelde kommt mit zwei Siegen gegen Oberliga-Absteiger nach Lengede

Zwar scheiterten die Wolfsburger unter der Woche im Bezirkspokal an Türk Gücü Helmstedt (1:4), der SSV setzte dabei aber vermehrt auf seinen Zweitanzug. „Der sitzt wohl noch nicht ganz“, mutmaßt Olzem. Was dafür umso mehr aufhorchen lässt, sind die beiden Landesliga-Ergebnisse, die Vorsfelde an den beiden Spieltagen zuvor eingefahren hat. Nach dem 4:2-Erfolg gegen den Mitfavoriten MTV Wolfenbüttel in dessen Stadion, traf der SSV auch gegen den zweiten Oberliga-Absteiger SVG Göttingen vierfach und blieb dabei ohne Gegentor. „Vorsfeldes aktuelle Form ist einfach brettstark“, staunt Kai Olzem, der das Spitzenspiel gegen das Ex-Team von Trainer Willi Feer aus Schmedenstedt optimistisch angeht. „Wir haben das nötige Selbstvertrauen, um in einem Spitzenspiel unsere beste Leistung abzurufen.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sein Team sei nach der unnötigen Niederlage in Kästorf heiß darauf, es nun besser zu machen. „Da sind wir in alte Muster verfallen“, hadert Olzem. Heißt: Das Lengeder Spiel war zu sehr von Egoismen geprägt und die Akteure haben sich zu sehr mit dem Gegner und dem Schiedsrichter auseinander gesetzt. Olzem: „Wir dürfen unsere Energie nicht mit Dingen verschwenden, die wir nicht ändern können.“ Außerdem sei die Vorbereitung auf die Begegnung nicht gut gewesen.

Lengedes Stürmer Ibe könnte für Vorsfelde zu einer schwer lösbaren Aufgabe werden

Dahingegen habe das Training in dieser Woche wieder viel besser ausgesehen. Zudem können die Lengeder wieder auf ihre Mittelfeldsäule Dominik Franke bauen – der Sechser war kurzfristig vor dem Kästorf-Spiel ausgefallen. Ein Kandidat für die Startelf sei auch Stürmer Vincent Ibe, der am vergangenen Spieltag erst zur zweiten Hälfte aufs Feld kam, das Spiel mit seiner Schnelligkeit aber direkt deutlich beeinflusste. Olzem: „Das kann für uns eine Waffe sein. Da will ich mal schauen, wie Vorsfelde das lösen will.“

Der Gegner aus Wolfsburg sei in allen Mannschaftsteilen ausgeglichen besetzt. „Sie sind in allen Bereichen ziemlich konstant“, weiß Olzem, der nicht viele Möglichkeiten für sein Team erwartet – aber die, die kommen, soll der SV Lengede im Spitzenspiel nutzen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de