MTV Groß Lafferde II kassiert 29:30-Niederlage

Lafferde-Coach Nechanitzky übt Kritik an den Unparteiischen. Vier Minuten vor Schluss lag der MTV bei der HG Elm noch mit 29:26 in Führung.

Lafferdes Sebastian Meyer (am Ball) hatte kurz vor Schluss Pech mit einer Schiri-Entscheidung.

Groß Lafferde. Da war mehr drin! Mit 29:30 (12:12) unterlag die Verbandsliga-Reserve des MTV Groß Lafferde zum Auftakt in der Handball-Landesliga Süd bei der HG Elm. Ärgerlich aus Lafferder Sicht: In der 56. Minute lag das Team von Trainer Michael Nechanitzky in Schöppenstedt mit 29:26 vorne.

Lafferde-Coach übt Kritik an den Schiri-Entscheidungen in der Schlussphase

Was sich in den Schlussminuten indes auf dem Parkett abspielte, trieb Nechanitzky noch im Nachgang die Zornesfalten auf die Stirn. „Es gab katastrophale Schiri-Entscheidungen gegen uns“, schimpfte der MTV-Coach. Klare Stürmerfouls der HG-Angreifer seien nicht abgepfiffen worden. „Stattdessen konnten die Elm-Spieler aufs Tor werfen oder bekamen sogar noch einen Siebenmeter zugesprochen.“ Auf der Gegenseite blieb kurz vor dem Ende der Griff in den Arm von Sebastian Meyer ohne Folgen für die Gastgeber, monierte Nechanitzky. „Ein Unding!“

MTV Groß Lafferde verteidigt nicht so wie geplant

Gänzlich den Regelhütern wollte der Lafferder Trainer die Niederlage seiner Mannschaft aber nicht in die Schuhe schieben. „Wir haben selbst nicht immer das getan, was wir vorher angesprochen hatten“, sagte Nechanitzky weiter. „Wir haben nicht so verteidigt, wie wir verteidigen wollten.“ Auch das frühe, verletzungsbedingte Ausscheiden von Henrik Frühling habe sein Team „nicht gänzlich kompensiert“.

MTV II: Stanitzek, Veckenstedt – Waschke 4, Wittenberg 4, Hansen 9, Frühling 2, Busse 3, Bugdoll, Schaper, Meyer 2, Arlt, Elges, Reuter 5.

