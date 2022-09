Schwer ins Spiel gefunden: Broistedt unterliegt Göttingen

Linda Warmbold (in Blau) und Pfeil Broistedt kassierten trotz deutlicher Leistungssteigerung nach der Pause gegen Göttingen (in Rot) die nächste Niederlage.

Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt warten weiter auf ihren ersten Punktgewinn in dieser Oberliga-Saison. Die Pfeile verloren ihr Heimspiel gegen Rot-Weiß Göttingen mit 0:3 (0:2) und gingen somit zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Platz.

Es sei in der ersten Halbzeit ein schwacher Auftritt seiner Mannschaft mit vielen Fehlpässen und Unsicherheiten im Spielaufbau gewesen, sagte Broistedts Trainer Börge Warzecha. Seine Elf habe nur schleppend in die Partie gefunden. Schon nach acht Minuten lagen die Gastgeberinnen 0:1 hinten: Ein Göttinger Schuss an die Latte prallte vom Rücken der Pfeil-Verteidigerin Leona Kunze ins eigene Tor. Gute 20 Minuten später wehrte Christin Habersaat einen Freistoß mit den Fäusten ab, beim Nachschuss von Carlotta Hesse aus 16 Metern war Broistedt Torfrau aber chancenlos. „Das 0:2 zu diesem Zeitpunkt spiegelte auch den Spielverlauf wieder“, befand Warzecha.

Broistedterinnen bleiben trotz deutlicher Steigerung in Halbzeit 2 ohne Treffer

In die zweite Halbzeit startete die Heim-Elf dann deutlich besser. Die Pfeile erspielten sich zahlreiche Torchancen, die die Rot-Weiß-Torhüterin aber sicher entschärfte. „Wir haben in der zweiten Halbzeit immer weiter hinten aufgemacht und dann das dritte Gegentor kassiert. Verloren haben wir dieses Spiel aber in der ersten Halbzeit“, bilanzierte Warzecha.

Von der dritten Niederlage im dritten Spiel lassen sich die Broi­stedterinnen nicht aus der Bahn werfen. „Wir wissen das einzuordnen. Wir haben eine junge Mannschaft. Uns war von Anfang an klar, dass es eine Saison des Lernens werden würde“, sagte Warzecha. Vor diesem Hintergrund sei der Coach mit den bisherigen Leistungen seiner Schützlinge zufrieden – die erste Halbzeit gegen Göttingen ausgenommen. „Das war das erste Mal in dieser Saison, dass wir eine schlechte Leistung abgeliefert haben“, betonte Broistedts Trainer. Aber auch daraus lasse sich lernen.

Tore: 0:1 Eigentor Kunze (8.), 0:2 Hesse (31.), 0:3 Müller (78.).

