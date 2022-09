Lukas Bonk (am Boden) und der SV Lengede gehen favorisiert ins Finale um den Härke-Pokal gegen Bezirksligist TSV Sonnenberg.

Peine. Die Bezirksliga-Fußballer des TSV treten am Mittwochabend in Stederdorf als klarer Außenseiter im Endspiel gegen Landesligist SV Lengede an.