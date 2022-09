Frühe Vöhrumer Tore sind der Grundstein zum Sieg

Derbysieger! Die Vöhrumer (in Schwarz) waren einfach griffiger und deklassierten den gastgebenden TSV Sonnenberg (in Blau-Weiß) mit 7:2.

Es war ein echtes Ausrufezeichen des TSV Arminia Vöhrum: Im Derby der Fußball-Bezirksliga 2 siegten die Gäste beim TSV Sonnenberg mit 7:2 (4:0) und machten den Katastrophenstart damit ein wenig vergessen. Für die Hausherren war diese Pleite hingegen ein herber Rückschritt und muss nun aufgearbeitet werden.

Nach nur sechs Minuten waren die Gefühlslagen beider Mannschaften so unterschiedlich, wie es nur geht. Vöhrum bewegte sich nach zwei herausgespielten Treffern auf Wolke 7, Sonnenberg musste die kalte Dusche erst einmal verarbeiten. „Dieser Start hat uns natürlich enorm unter die Arme gegriffen und motiviert“, sagt Vöhrums Trainer Nils Könnecker dazu.

Ecke – Tor!

In der Folge nahmen beide Mannschaften am Spielgeschehen teil, erspielten sich Chancen, doch nur die Gäste wussten diese auch zu verwerten. So fand ein Eckball den Fuß von Jan Tomalik, der nur noch einschieben musste – das 3:0 für die Arminia! Und es kam noch dicker für Sonnenberg, denn noch vor der Pause erhöhte Vöhrum auf 4:0. Das Derby war zur Halbzeit also schon entschieden. „Wir haben uns natürlich in der Kabine vorgenommen, das Ergebnis auszublenden und so noch mal ranzukommen“, berichtete Sonnenbergs Frederik Falb.

„Defensiv gut gemacht“

Dieses Vorhaben scheiterte allerdings auch – bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff. Erneut trafen die Gäste nach einer Ecke und erhöhten auf 5:0. Anschließend gaben sich beide Teams dennoch Mühe, weitere Chancen zu erspielen – „Sonnenberg kam auch hin und wieder zu Abschlüssen“, berichtete Könnecker und fügt hinzu: „Wir haben das defensiv aber gut gemacht.“ Und auch in der Offensive lief es an diesem Nachmittag, denn nach 63 Minuten wurde das halbe Dutzend vollgemacht. Sonnenberg steckte auch danach nicht auf und belohnte sich durch zwei schnelle Treffer. Diese kurze Euphorie wurde allerdings wieder schnell im Keime erstickt. Im direkten Gegenzug setzte Dominik Both den Schlusspunkt mit dem Tor zum 7:2.

„Vöhrum war einfach griffiger – und wir hatten gefühlt Angst vor den Zweikämpfen. Ein verdienter Sieg für die Arminia“, gab Falb zu. Die Vöhrumer hingegen nahmen diesen wichtigen Erfolg gerne mit und beendeten damit die Sieglosserie seit Saisonbeginn. „Wir haben verdient, aber zu hoch gewonnen. An diesem Tag waren wir einfach eiskalt vor dem Tor – und das hat den Ausschlag ausgegeben. Man sieht aber auch, was mit einer guten Trainingswoche alles möglich ist“, sagte Gästecoach Könnecker.

Tore: 0:1 Marvin Janke (4.), 0:2 Marko Milicevic (6.), 0:3 Jan Tomalik (27.), 0:4 Marko Milicevic (36.), 0:5 Niklas Schmerse (48.), 0:6 Nico Hojar (63.), 1:6 Fabian Müller (75.), 2:6 Eeigentor Jonas Siebert (76.), 2:7 Dominik Both (77.).

