Einstellung passt: Zweidorf/Bortfeld feiert Saisonsieg 1

Niklas Voges (am Ball) und die SG Zweidorf/Bortfeld feierten in Lehre den ersten Saisonsieg.

Die geforderte Leistungssteigerung gelang der SG Zweidorf/Bortfeld in der Handball-Landesliga der Männer. Beim VfL Lehre feierten die „Drachen“ mit einem ungefährdeten 34:28 (17:10) den ersten Erfolg der Saison und verließen das Tabellenende.

„Wir haben von Anfang an die richtige Einstellung an den Tag gelegt“, lobte SG-Leiter Sigurt Grobe. Schon nach neun Minuten führte die SG mit 5:1, angeführt von Leon Hasselbach, der gleich viermal den Ball im VfL-Gehäuse unterbrachte. Hinten stand die Abwehr der Gäste sicher, und Torwart Joshua Kramme erledigte den Rest. „Joshua hat sich in der ersten Hälfte ein Sonderlob verdient“, unterstrich Grobe die starke Vorstellung. Zweidorf baute so Stück für Stück den Vorsprung aus. Die 6:0-Verteidigung harmonierte einwandfrei, und vorne schloss die SG ihre Angriffe mit hoher Quote erfolgreich ab. Das 17:10 zur Pause war die logische Konsequenz der Überlegenheit der Drachen.

Nach dem Seitenwechsel knüpfte das Team von Trainer Martin Staats nahtlos an die „perfekte erste Hälfte“ an. Das Spiel lief flüssig bis zum 23:14 (36. Minute). Mit der hohen Führung im Rücken schlichen sich einige Nachlässigkeiten ein. Der VfL wechselte offensiv vermehrt auf 1-gegen-1-Situationen, da der Rückraum kaum Torgefahr ausstrahlte. Damit verkürzten die Gastgeber den Abstand binnen sechs Minuten auf fünf Tore (24:19).

Zweidorf tauschte im Tor und brachte Joel George. Das machte sich schnell bezahlt. Zwischen der 47. und 54. Minute machten die Drachen aus einem 26:21 ein 32:22. Die Messe war gelesen, der erste Saisonsieg frühzeitig unter Dach und Fach.

„Wir hatten die Partie fast über die gesamte Zeit voll im Griff und verdient gewonnen. Wir sind heute sehr zufrieden“, analysierte Sigurt Grobe die 60 Minuten. Damit dieser Sieg kein Muster ohne Wert wird, wollen und müssen die „Drachen“ am kommenden Sonntag daheim gegen den MTV Braunschweig III direkt nachlegen.

SG: Schröder 7, Warnecke 3, Voges 1, Roske 3, Waltermann, Kramme, George, Reckewell 4, Naujoks, Zakravsky 2, Hasselbach 7, Schultz 6, Larsen, Lehne 1.

