Für Jahn-Coach Daniel Reckel fällt das Wiedersehen aus

Nach dreiwöchiger Pause setzen die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine die Saison fort. Und das Programm in der ersten Oktober-Hälfte hat es für das Team von Trainer Daniel Reckel in sich. Dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle Silberkamp) gegen Drittliga-Absteiger VfL Wolfsburg folgen bis zum 15. Oktober vier weitere Partien, die in zwei Englische Wochen gepackt werden.

Unter der Woche haben die Peinerinnen den Autobahn-Reisestress am Dienstag, 4. Oktober, wenn sie in Bad Nenndorf bei der HSG Schaumburg Nord antreten, sowie am Donnerstag, 13. Oktober. Dann geht’s Richtung Steinhuder Meer zum MTV Großenheidorn.

„Jetzt geht die Saison für uns erst so richtig los. Nach den fünf Spielen wissen wir, wo wir stehen“, sagt Reckel, dessen Team zum Auftakt ein 28:23-Sieg bei der HSG Heidmark gelungen war. Das „Quasi-Derby“ (Reckel) gegen Wolfsburg werde ein Duell auf Augenhöhe. „Wer seine Nervosität schneller in den Griff bekommt, hat die besseren Karten.“

Reckel kennt den kommenden Gegner bestens

Für Reckel selbst fällt das Wiedersehen mit dem VfL aus. Der 30-Jährige hatte die Wolfsburgerinnen bis Mitte November 2019 trainiert, ehe es zur Trennung und kurz darauf zu Reckels Wechsel zum damaligen Männer-Landesligisten HG Elm kam. Der Sickter befindet sich am Samstag auf einer Hochzeit, die Verantwortung an der Linie übernimmt Co-Trainer Christopher Fock.

Taktische und personelle Überraschungen seitens der mit drei deutlichen Siegen in die Saison gestarteten Gäste erwartet Reckel nicht. „Sicherlich haben die Wolfsburgerinnen durch ihre Drittliga-Zeit viel Erfahrung gesammelt, aber der Stamm der Mannschaft ist weitestgehend unverändert“, erklärt der Vater-Jahn-Trainer. „Spielerinnen wie Anna Fanslau, Loreen Wöhner oder Fabienne Kohn habe ich selbst noch trainiert. Ich kann die Stärken und Schwächen der Mannschaft ganz gut einordnen.“

Vom Ex-Drittligisten wollen sich die Peinerinnen also nicht überraschen lassen, selbst werden sie dem Team aus der Volkswagenstadt jedoch Überraschendes bieten, kündigt Reckel an. „Den einen oder anderen taktischen Kniff werden wir auf jeden Fall in der Hinterhand haben.“

In einer Sache sind die Gäste den Jahn-Frauen indes voraus: Nach drei Spielen steht der VfL in der Tabelle dort, wo auch die Peinerinnen in 14 Tagen stehen wollen – nämlich in der Spitzengruppe. „Wir wollen uns da oben auch festsetzen“, betont Reckel, der seine Mannschaft wie auch die des VfL Wolfsburg zu den Top-5 der Oberliga zählt.

