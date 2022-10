SV Lengede muss im Süden Mentalität beweisen

Der Kopf spiele bei seinen Spielern aktuell eine wichtige Rolle, sagt Kai Olzem, Trainer des Fußball-Landesligisten SV Lengede. Bereits seit fünf Partien hat der Vorjahresdritte nicht mehr gewonnen. „Da werden alle automatisch etwas verhaltener. In der Kabine, im Training und im Spiel. Es ist die Angst da, Fehler zu machen“, hat der Trainer eine Erklärung parat. Nun könne es seinem Team guttun, glaubt Olzem, dass es an diesem Sonntag einfach mal nicht der Favorit ist: Die Lengeder sind ab 14.30 Uhr beim starken Tabellendritten SSV Nörten-Hardenberg gefordert.

Der Erfolgsdruck sei dieses Mal „nicht so krass“ wie etwa gegen die beiden Aufsteiger Germania Wolfenbüttel (1:1) und Lehndorfer TSV (2:2). Dennoch müssen die Lengeder gegen Nörten-Hardenberg abliefern – und zwar in puncto Mentalität, was dem Team zuletzt so schwergefallen ist. „Wir müssen da über uns hinauswachsen. Der SSV hat für mich die mit Abstand ausgebuffteste Mannschaft der Liga. Ar­beiten wir nicht gut zusammen und sind nicht positiv, zerlegen die uns in unsere Einzelteile“, ist sich der Lengeder Trainer sicher.

Kai Olzem moniert derzeit, dass der Aufwand seiner Mannschaft, um ein Tor zu erzielen, viel zu hoch sei. „Im Umkehrschluss machen wir es dem Gegner dann hinten viel zu leicht“, hadert der Trainer. Zudem gebe es Phasen, in denen die Lengeder keine gute Stimmung auf dem Platz erzeugen würden. In den Spielen, wie im Training fehle dem Coach, „dass sich die Jungs auch einfach mal für die kleinen Erfolge so richtig abfeiern“. Seit der starken Vorsaison, sei die Mannschaft etwas erfolgsverwöhnt, glaubt Olzem: „Sie nehmen viel als selbstverständlich. Aber das ist es in der Landesliga ganz und gar nicht.“

Noch immer geschwächt von der Grippewelle reisen die Lengeder nach Südniedersachsen. „Wir haben leider viele Körner gelassen.“

