Vechelde harmlos: Arminia steckt im Abstiegskampf

Mit 1:4 (1:0) haben die Fußballer des SV Arminia Vechelde gegen Landesliga-Absteiger Germania Lamme verloren und damit die fünfte Niederlage am Stück kassiert. Das Torverhältnis von 2:19 während dieser Negativserie untermalt die aktuell schwache Form des Bezirksligisten, der trotz 1:0-Führung chancenlos war. Die Gäste vom Braunschweiger Stadtrand dominierten das Geschehen nach Belieben und hätten noch höher gewinnen können.

Arminia-Verteidiger Giesemann verlangt eine bessere Trainingsleistung

Nach einem eigentlich ordentlichen Start in die Saison ist die Lage bei der Arminia angespannt. Nach elf absolvierten Spielen liegen die Vechelder in der Tabelle nur noch hauchzart über den Abstiegsrängen. Verteidiger Marius Giesemann legte den Finger nach Abpfiff direkt in die Wunde und appellierte im Mannschaftskreis an seine Kollegen. Die Trainingsleistungen müssen besser werden, sagte er. Außerdem müsse jeder Einzelne im Spiel mehr den Ball fordern. Seinem Trainer Sascha Wiegleb sprach der einstige Landesliga-Spieler dabei aus der Seele. Der fügte hinzu: „Wir stecken jetzt richtig im Abstiegskampf drin.“

Vecheldes Roman Wagner erzielt mit einem Sololauf das überraschende 1:0

Gegen den Nachbarn aus Lamme hätten die Vechelder schon früh 0:2 hinten liegen können, doch die Germanen zielten noch zu ungenau. So ging plötzlich sogar die Arminia in Führung. Roman Wagner schnappte sich den Ball an der Mittellinie, setzte zu einem Sololauf an und versenkte die Kugel. „Eine Einzelaktion reicht aber nicht für 90 Minuten“, haderte Trainer Wiegleb.

Sein Team wusste danach mit dem Ball selber nicht viel anzufangen und offenbarte in der Defensive einige Lücken, die der Gegner klug mit Steckpässen nutzte. Trotz zweier Lattentreffer der Gäste ging Vechelde mit knapper Führung in die Pause.

Gebürtiger Bortfelder Luis Adam erzielt einen Doppelpack

Dass es im zweiten Abschnitt nicht allzu lange dabei bleiben würde, machten die Braunschweiger schnell klar. Es dauerte nur sieben Minuten, ehe Stürmer Luis Adam – früherer Jugendspieler des VfB Peine und gebürtiger Bortfelder – den Ausgleich erzielte. Vier Zeigerumdrehungen später, kippte die Partie mit einem Vechelder Eigentor gänzlich. Die Gäste sorgten mit dem 3:1 für die Vorentscheidung, ehe Luis Adam mit seinem zweiten Treffer den Endstand markierte.

Vecheldes Trainer Sascha Wiegleb monierte: „Wir haben einfach die nötige fußballerische Qualität vermissen lassen… das war die absolute Unreife. Wir treffen derzeit viele falsche Entscheidungen. Außerdem werden eigene Standards immer zu einer Gefahr für uns selbst. Jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, aber das geht nur gemeinsam.“

Tore: 1:0 Roman Wagner (24.), 1:1 Luis Adam (51.), 1:2 Eigentor Wagner (55.), 1:3 Grazian Borucki (70.), 1:4 Luis Adam (86.).

