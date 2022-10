Zweidorf/Bortfeld vergibt den Sieg in der Schlusssekunde

Edemissen. Die Drachen scheitern in einem spannenden Finale beim der HSG Nord Edemissen/Uetze 26:26 mit dem letztem Wurf am HSG-Keeper.

Ein Punkt ist besser als keiner. Dennoch kommt Handball-LandesligistSG Zweidorf/Bortfeld nach dem 26:26 (13:14) bei der HSG Nord Edemissen/Uetze nicht von der Stelle.

Für SG-Trainer Martin Staats war es ein Wiedersehen mit alten Freunden, hatte er doch viele Jahre in Edemissen als Spieler und Trainer verbracht. Dass er an alter Wirkungsstätte keine Gastgeschenke verteilen wollte, zeigte sein Team von Beginn an. Ohne langes Abtasten waren die Gäste sofort drin im Spiel. Tobias Brümmer und Patrick Reckewell sorgten mit ihren Toren zum 5:1 für einen Blitzstart der Drachen (8. Minute). Und das, obwohl sich Niklas Voges schon nach dreieinhalb Minuten eine rote Karte eingefangen hatte.

Ein 5:0-Lauf in der zweiten Halbzeit bringt die SG Zweidorf/Bortfeld wieder heran

Bis zur 25. Minute blieben die Gäste dominant und das Ton angebende Team auf dem Feld, weil die Abwehr sicher stand und Edemissens Offensive gut im Griff hatte. „Mit zunehmender Spieldauer verlor unser Angriff allerdings die Effektivität“, bedauerte SG-Leiter Sigurt Grobe. Und so wurde bis zum Pausenpfiff aus 11:9 ein 13:14.

Zu Beginn der zweiten Hälfte schienen die Drachen mit den Gedanken noch in der Kabine geblieben zu sein. Vorne leistete sich die SG einige Abspielfehler und Fehlwürfe. Das nutzte der Gastgeber aus – Edemissen zog auf 19:14 davon. „In der Phase sind wir gehörig ins Schwimmen geraten“, gab Grobe zu. Leon Hasselbach gelang in der 40. Minute der Weckruf für die SG. Von da an stand auch die Deckung wieder besser und die Bortfelder glichen mit einem 5:0-Lauf zum 19:19 aus (45.). In der Folge schwappte die Partie hin und her. Es entwickelte sich ein „fulminanter Schlagabtausch“, wie es Sigurt Grobe formulierte. Mit starken Paraden glänzte Leon Naujoks im Tor und hielt die Drachen auf Kurs.

Der letzte Wurf der SG Zweidorf/Bortfeld landet in den Händen des Keepers

Laurin Walter gelang in der Schlussminute die 26:25-Führung. Die Hoffnung auf den zweiten Saisonsieg stieg merklich, doch Edemissen glich im Gegenzug aus. 23 Sekunden blieben auf der Uhr, doch der letzte Wurfversuch wurde eine Beute von Edemissens Torhüter. „Schade, für uns war ein Erfolg heute möglich“, fasste Sigurt Grobe das gerechte Remis zusammen.

SG Zweidorf/Bortfeld: Naujoks, Pursche – Reckewell 6, Brümmer 5, Schröder 5, Walter 4, Larsen 3, Hasselbach 1, Körber 1, Waltermann 1, Roske, Schultz, Voges, Zakravsky.

HSG Nord: Arlt – L. Rauls 1, Liefke, Bendvien 2, N. Rauls 2, Behm, Ja. Wietfeld 1, Kelpe 1, Lackinger 6, T. Wietfeld 6, Jo. Wietfeld 5, Funk 1, Bauschmann, Wilpert 1.

