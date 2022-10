Hoher Krankenstand und ein kaputter Schuh beim VfB/SC

Mülheim/Köln. Die Ausfälle konnten die Peiner Badmintonspieler nicht auffangen: Und so verlor das Team beide Spiele in der 2. Bundesliga.

Den Saisonstart haben sich die Badmintonspielerinnen und -spieler der SG VfB/SC Peine sicherlich anders vorgestellt. Nach sechs Spielen steht das Team aus der Eulenstadt mit fünf Punkten auf einem Abstiegsplatz der 2. Bundesliga Nord. Dass am Wochenende bei den Auswärtsspielen beim VfB GW Mülheim und beim 1. CfB Köln nur ein Zähler auf das Konto hinzugekommen ist, hatte auch mit Personalengpässen zu tun.

Drei Spieler brechen dem VfB/SC Peine kurzfristig weg

Schon Mitte der Woche hatte sich Laura Gredner krankheitsbedingt für die Auswärtstour nach Nordrhein-Westfalen abgemeldet. Am Donnerstag gesellte sich Larina Tornow mit einem positiven Coronatest dazu. Diesen präsentierte dann am Freitag auch Wolf-Dieter Papendorf. „Somit mussten wir ohne unsere etatmäßigen Damen und unseren Doppelspezialisten antreten“, erklärte SG-Trainer Heiner Brandes. Mit Laura Tolksdorf aus der zweiten Mannschaft der Peiner konnte zumindest die Vakanz auf der Damenposition geschlossen werden.

VfB GW Mülheim – SG VfB/SC Peine 5:2. Erwartungsgemäß hatten Tolksdorf und Nadine Cordes in ihrem Doppel jedoch keine Chance auf einen Punkt. Den holten aber Lucas Bednorsch und Kapitän Lucas Gredner. Und auch Niklas König und Doppel-Ersatzmann Philipp Nebendahl waren gegen Chenyang Jiang und Björn Joppien nah dran am Sieg. Doch der ehemalige Einzel-Europameister Joppien konnte sich am Ende mit seiner Erfahrung durchsetzen.

Im ersten Herreneinzel von Bednorsch kam neben den Personalproblemen auch noch Materialpech hinzu. „Lucas ist bei einem Umsprung die komplette Innenseite des Schuhs aufgerissen. Und dann finde mal einen Treter in Größe 45,5“, erklärte Brandes. Für Bednorsch ging es eine Nummer kleiner in den Schuhen von Nebendahl weiter. Ein Sieg mit eingezogenen Zehen war aber unmöglich zu holen. Dafür schaffte Nebendahl die große Überraschung gegen Ex-Europameister Joppien – er holte in vier Sätzen den zweiten Punkt und verhinderte damit die Totalausbeute der Mülheimer.

Die Spiele

1. Herrendoppel: Roovers/Kuznetsov – Bednorsch/Gredner 9:11, 4:11, 11:13, Damendoppel:Kölmel/Gordeyeva – Cordes/Tolksdorf 11:2, 11:8, 11:8, 2. Herrendoppel:Jiang/Joppien – Nebendahl/König 7:11, 11:4, 8:11, 13:11, 11:6, 1. Herreneinzel:Alexander Roovers – Lucas Bednorsch 11:8, 12:10, 11:9, Dameneinzel:Xenia Kölmel – Laura Tolksdorf 11:2, 11:4, 11:1, Mixed:Kuznetsov/Gordeyeva – Gredner/Cordes 11:4, 11:9, 8:11, 11:8, 2. Herreneinzel: Björn Joppien – Philipp Nebendahl 7:11, 11:6, 3:11, 3:11.

1. CfB Köln – SG VfB SC Peine 4:3. Mit neuem Schuhwerk holte Bednorsch am Sonntag wie gewohnt zumindest seinen Doppelpunkt an der Seite von Gredner. Doch das war es dann für lange Zeit auch an positiven Ergebnissen der Peiner. Dass es doch noch zu einem Punkt gereicht hat, war unter anderem Bednorschs Doppelpartner zu verdanken. Gredner siegte genauso in vier Sätzen im Mixed mit Nadine Cordes wie Nebendahl in seinem zweiten Einzel. „Mit Laura, Larina und Wo-Di hätten wir an diesem Wochenende sicherlich zwei oder sogar drei Punkte mehr geholt“, so Brandes.

Die Spiele

1. Herrendoppel: Put/Demtröder – Bednorsch/Gredner 8:11, 5:11, 11:9, 8:11, Damendoppel:Weitz/Lammertyn – Cordes/Tolksdorf 11:4, 11:13, 11:3, 11:6, 2. Herrendoppel:Thiele/Schleifer – Nebendahl/König 11:7, 11:9, 11:9, 1. Herreneinzel:Marijn Put – Lucas Bednorsch 4:11, 11:5, 11:8, 7:11, 11:3, Dameneinzel:Hannah Weitz – Laura Tolksdorf 11:3, 11:2, 11:2, Mixed: Demtröder/Lammertyn – Gredner/Cordes 11:6, 5:11, 3:11, 7:11, 2. Herreneinzel: Jan Thiele – Philipp Nebendahl 9:11, 11:9, 9:11, 5:11.

