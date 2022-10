Auf David Pfaff (am Ball) und die Groß Lafferder Handballer wartet das erste Heimspiel der Saison,

Groß Lafferde. Nach vier Auswärtsspielen zum Saisoneinstieg tritt Handball-Verbandsligist Groß Lafferde am Samstag gegen Münden erstmals in eigener Halle an.