Vallstedt Vechelde Vikings wollen unbedingt den ersten Sieg

Vertauschte Rollen in der Volleyball-Regionalliga: In den vergangenen Jahren standen die Vallstedt Vechelde Vikings in der Tabelle stets über dem VC Osnabrück. Nun reist das ranghöchste Peiner Team fast schon als leichter Außenseiter zum mit zwei Siegen aus drei Spielen gestarteten Tabellenfünften. „Wir treten mit einer interessanten Mannschaft an“, kündigt Mittelblocker Hendrik Schultze an. Das Spiel findet am Samstag (20 Uhr) in Osnabrück statt.

Tim Kluge debütiert für die Vallstedt Vechelde Vikings

So kommt etwa Tim Kluge zu seinem Debüt in der Regionalliga. Der Zuspieler steht dem Team erst jetzt zur Verfügung, weil er wegen seines Polizeidienstes in die Region versetzt worden ist. „Er ist dann auch gleich unser einziger Zuspieler“, erklärt Hendrik Schultze, der sich deshalb aber keine Sorgen macht. „Im Trainingsspiel hat er seine Sache gut gemacht.“

Vikings-Trainingsspiel sorgt für mehr Spielfluss

Das hatten die Vikings gegen die eigene Reserve bestritten, die in der Oberliga spielt, und mit 4:0 gewonnen. „In allen Sätzen hatte unsere zweite Mannschaft jeweils so etwa 20 Punkte“, berichtet Schultze – das sei aber nicht von großer Bedeutung. Viel wichtiger sei für das Regionalliga-Team gewesen, dass es in einen ordentlichen Spielfluss kommt. „Denn da machen wir sehr viele Fehler“, hadert Schultze. Auch in der Abstimmung – vor allem zwischen den Zuspielern und den Angreifern – gebe es derzeit noch einige Probleme. „Da haben wir unter der Woche viel dran gearbeitet.“

Mit acht bis zehn Spielern aus ihrem großen Kader reisen die Vikings am Samstag nach Osnabrück. Mit Christian Theuerkauf und Tobias Herrmann verfüge die Mannschaft nur über zwei etatmäßige Außenangreifer, weil unter anderem Bastian Ebeling nach Erkrankung noch nicht wieder fit ist. Dass die Vikings nach drei Niederlagen nun gewinnen müssen, stimme so nicht, sagt Hendrik Schultze: „Aber wir wollen unbedingt.“

