Tim Paul trifft spät: Lafferde siegt schon wieder

Wendezelle. Teutonia liefert eine gute Leistung in Wendezelle, gewinnt mit 2:1 und hat den Anschluss in der Tabelle wieder hergestellt.

Die entscheidende Szene: Groß Lafferdes Tim Paul (in Blau) blockte den Ball von Wendezelles Lars Timpe (in Schwarz) und erzielte in der Folge den 2:1-Siegtreffer.

Ein individueller Fehler kurz vor dem Abpfiff brachte den Fußball-BezirksligistenTSV Wendezelle am Sonntag um zumindest einen Punkt. Nutznießer war Groß Lafferdes Tim Paul, der seinem Team mit dem Treffer zum 2:1 den dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen bescherte. Das Schlusslicht setzte damit seinen positiven Trend fort, ist nun punktgleich mit dem TSV Sickte und liegt nur noch drei Zähler hinter dem TSV Sonnenberg auf dem ersten Abstiegsplatz.

„Kommt alle zusammen, nehmt euch ruhig mal in den Arm“, sagte der Lafferder Trainer Oliver Hilger zu seinen Jungs im Mannschaftskreis nach dem Spiel und führte fort: „Genau das haben wir heute gezeigt – wir waren eine Mannschaft!“ Es sei eine starke Teamleistung gewesen, von der ersten bis zur letzten Minute, erklärte Hilger nach Spielende. Und ganz wichtig: „Wir haben uns heute mal nicht selber beschissen, sondern am Ende belohnt und die nächsten drei Punkte geholt.“

Groß Lafferde ist spielerisch, läuferisch und vom Einsatz her besser

Kaum zehn Minuten zuvor hatte der eingewechselte Tim Paul für den umjubelten Siegtreffer gesorgt (87.). Der Stürmer blockte den Versuch von Wendezelles Lars Timpe, den Ball hoch und weit in die Hälfte der Gäste zu jagen. Tim Paul pflückte den Ball danach herunter, setzte sich auch gegen TSV-Verteidiger René Ahlers durch und schloss souverän ins rechte untere Eck ab.

Wegen dieser Szene sprach der Wendezeller Trainer Thomas Mainka von einer unglücklichen Niederlage, bei der er seine Mannschaft zumindest in der Schlussphase um einiges besser gesehen hatte. „Ab der 75. Minute hatten wir deutlich Oberwasser“, befand der Coach. Er attestierte seinem Team allerdings auch eine schwache erste Hälfte: „Da war Groß Lafferde spielerisch, läuferisch und vom Einsatz her einfach besser.“

Groß Lafferde belohnt sich in der 56. Minute mit 1:0

Dadurch hatte die Teutonia auch die besseren Chancen, die sie wie so oft in dieser Spielzeit aber schlichtweg nicht nutzten. Nach einer Flanke von Fabian Neumann (20.) war Harold Mougnol in der Mitte völlig frei, sein Flugkopfball flog aber über das Tor. Eine traumhafte Szene bot Lafferdes Mittelfeld-Ass Kevin Harms (32.), der erst vier Gegenspieler mit Körpertäuschungen stehen ließ, mit seinem strammen Abschluss aber in Laurin Dathe – eigentlich Keeper in Wendezelles Kreisklassen-Team, der ein sicheres Spiel ablieferte – seinen Meister fand. Die Wendezeller hatten ihre beste Chance, durch einen Konter, den der TSV aber nicht gut ausspielte. Nach dem Seitenwechsel machte Lafferde sofort wieder Druck und belohnte sich nach 56 Minuten. Eine Harms-Ecke landete bei Routinier Sebastian Staats, dessen Schuss die Wendezeller auf der Linie blockten. Den folgenden Abschluss von Lafferdes Torjäger Harold Mougnol unter die Latte konnten die Hausherren aber nicht mehr verteidigen.

Lafferde leistet der Wendezeller Schlussoffensive erfolgreichen Widerstand

Erst zehn Minuten später erspielten sich auch die Wendezeller ihre erste Torchancen im zweiten Durchgang. Steven Allerkamps Kopfball aus kurzer Distanz flog über das Tor, ehe Ole Kamp nach unglücklicher Abwehraktion von Lafferdes Keeper Paul Heinisch zum Ausgleich ins leere Tor einschoss (69.). Sorgen hat sich Lafferdes Coach Oliver Hilger an dieser Stelle nicht gemacht: „Ich habe ein Team gesehen, dass auch dadurch nicht die Körperspannung verloren hat.“

In der 84. Minute bekam der Ersatzkeeper der Teutonia dann wiederum seinen Moment. Einen Fernschuss von Timpe parierte er glänzend und ermöglichte damit erst den wenig später erfolgten Siegtreffer. Die Lafferder leisteten jeglichem Druck der Wendezelle Widerstand und sicherten sich ihren dritten Saisonerfolg.

Tore: 0:1 H. Mougnol (56.), 1:1 O. Kamp (69.), 1:2 T. Paul (87.).

