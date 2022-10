39:16 – Vater Jahn setzt sich im Schongang durch

Trainer Daniel Reckel hatte für das Heimspiel gegen den Tabellenletzten MTV Braunschweig Seriosität und Souveränität eingefordert. Und seine Spielerinnen des Handball-Oberligisten MTV Vater Jahn Peine hatten offensichtlich genau hingehört. Denn genau so traten sie auf: Mit Ernsthaftigkeit und großer Disziplin gingen sie die Aufgabe gegen das Schlusslicht an und siegten mit 39:16 (19:9). „Wir haben ein wirklich gutes Spiel hingelegt“, konstatierte Reckel.

Nur in zwei kurzen Phasen des Spiels ließen die Peinerinnen die Zügel allzu sehr schleifen. Zwischen der 13. und 17. Minute durfte Braunschweig von 4:9 auf 7:9 verkürzen, „weil wir im Angriff zu fahrig gespielt haben“, berichtete Reckel. „Das war plötzlich aufkommender Nervosität bei uns geschuldet, die man nicht erklären kann“, sagte der Jahn-Trainer weiter. „Wir haben minutenlang keine Torchancen kreiert.“

Diese Phase wiederholte sich in Durchgang 2 zwischen der 45. und 51. Minute. Wieder blieb Peine minutenlang ohne eigenes Tor. „Diese Fahrigkeit hat uns die 40-Tore-Marke und noch mehr gekostet“, meinte Reckel. Eins sei klar, so der 30-Jährige: „Gegen stärkere Gegner dürften uns diese Schwächephasen teurer zu stehen kommen.“

Reckels Sonderlob geht an Pauline Fust

Doch Reckel war nach diesem Kantersieg nicht wirklich danach, das Haar in der Suppe zu suchen. Er verteilte lieber Lob. „Im Grunde haben alle ihre Aufgaben super erfüllt“, sagte der Peiner Coach. Eine Spielerin hob er dennoch hervor – und zwar die junge Pauline Fust. Die erzielte nämlich von der Linksaußenposition fünf Tore – ihr persönlicher Bestwert, seit sie im Sommer vom Regionsoberligisten HG Elm II an die Fuhse gewechselt war. „Pauline wurde immer wieder glänzend in Szene gesetzt und hat ihre Chancen super genutzt“, erzählte Reckel.

Was dem Trainer ebenfalls gefiel: Seine Mannschaft kassierte im zweiten Durchgang nur noch sieben Gegentore. „Das ist ein Topwert, damit kann ich sehr gut leben.“

Die Aufgaben für die Peinerinnen werden aber wieder schwieriger. Zum Beispiel am kommenden Sonntag: Dann geht’s zum Tabellendritten TV Hannover-Badenstedt II.

Vater Jahn: Kilsbach – Fust 5, Lächelt 2, Bührig 3, Neumann, A. Bergmann 1, Hüsing 1, Bleyer 7, Kurmeier 3, Müller 5, Kruck 4.

