Lafferde verlässt Abstiegsränge, Vechelde verliert Anschluss

Peine. Arminia tritt am Montag nicht an – Sonnenberg zeigt gute Reaktion nach 2:9-Demontage – Wendezelle punktet doppelt.

Niklas Schmerse (in Schwarz) und die Vöhrumer Arminia unterlag in Groß Lafferde durch den einzigen Treffer von Fabian Neumann (in Blau).

Für die Peiner Mannschaften kam es, aufgrund des Feiertages, erneut zu einem Doppelspieltag in der Fußball-Bezirksliga. Dabei zeigte der TSV Wendezelle zwei gute Leistungen, während Arminia Vechelde daheim verlor.

Die Spiele vom Samstag

Teutonia Groß Lafferde – Arminia Vöhrum 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Fabian Neumann (36.).

Arminia Vöhrum versuchte im ersten Durchgang, mit schnellen Offensivaktionen zum Erfolg zu kommen, Lafferde hielt defensiv dagegen und ließ nichts anbrennen. „Wir haben sehr gut und kompakt gestanden, das hat mir sehr gut gefallen“, sagte der Lafferder Trainer Oliver Hilger. Oben drauf gelang der Teutonia noch vor der Pause der Führungstreffer. Eine Kombination über mehrere Stationen landete bei Hendrik Zobjack, der den einlaufenden Fabian Neumann bediente. Dieser nahm den Ball direkt und vollendete satt ins Vöhrumer Tor – großer Jubel auf der Heimseite, Entsetzen bei den Vöhrumern. Schließlich war es der erste Torschuss der Gastgeber.

In der zweiten Halbzeit drückten die Vöhrumer noch energischer auf den Ausgleich, der Gastgeber beschränkte sich aufs Verteidigen und fuhr immer wieder schnelle Konter. „Wir hatten gute Chancen und hätten den Sack viel früher zumachen müssen“, berichtete Hilger über die Bemühungen seiner Mannschaft. Die Gäste kamen zu keinen weiteren guten Abschlusschancen und so blieb es beim 1:0 für die Groß Lafferder, die damit den Aufwärtstrend bestätigten. Das zeigte sich nach dem Samstag direkt in den Zahlen. „Wir sind erstmals nicht auf einem Abstiegsplatz. Endlich kann ich wieder auf die Tabelle schauen und die Zeitung lesen – das fiel mir wochenlang echt nicht leicht“, sagte der glückliche Oliver Hilger und fügte hinzu: „Wir haben einen sehr guten Kader, das merkt man jetzt endlich auch auf dem Platz.“

Für Arminia Vöhrum endete derweil eine Mini-Siegesserie mit einer durchaus vermeidbaren Derby-Pleite. „Wir haben in diesem Spiel einfach vieles vermissen lassen“, erklärte der frühere Vöhrumer Spieler Sascha Marchefka diese „gerechte Niederlage“.

Arminia Vechelde – MTV Salzdahlum 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Thore Oehlmann (22.), 0:2 Phil Cavelmann (58., Elfmeter).

So sieht eine waschechte Krise aus: Arminia Vechelde verlor nun auch das Heimspiel gegen den MTV Salzdahlum. „Diese Abwärtsspirale ist leider echt schwer zu stoppen“, sagte der Vechelder Trainer Sascha Wiegleb ernüchtert. Mit einem Traumtor aus etwa 20 Metern gingen die Gäste in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel hatte die Arminia dann die Chance auf den Ausgleich. Doch an einer Hereingabe rutschten in der Mitte gleich drei Vechelder knapp vorbei – auch Len Rüsing vergab eine Großchance.

Nach einer strittigen Szene gerieten die Hausherren weiter in Rückstand. Einen fragwürdigen Handelfmeter verwandelte Salzdahlums Phil Cavelmann eiskalt. „Das ist bitter, wir müssen aber als Mannschaft aus dieser Situation rauskommen und einfach weitermachen“, erklärt der Arminia-Coach Sascha Wiegleb, der einen Erklärungsansatz hatte: „In der Offensive ist es momentan zu wenig, weshalb wir nun auch auf einem direkten Abstiegsplatz angekommen sind.“

FC Heeseberg – TSV Wendezelle 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Andre Harmel (27.), 1:1 Edrisa Sanneh (71.).

Es war das Maximum, das die Wendezeller an diesem Tag rausholen konnten. Elf potenzielle Stammspieler fehlten dem Team und so musste eine Rumpftruppe den ambitionierten Heesebergern Paroli bieten. Nach 27 Minuten der erste Schock – einen Kopfball verwandelten die Hausherren zur Führung, die den Wendezellern aber den nötigen Aufschwung gab. „Wir haben in der Folge gute Chancen, belohnen uns aber erst spät“, berichtete Wendezelles Trainer Thomas Mainka. Edrisa Sanneh schraubte sich bei einer Hereingabe in die Höhe und verwandelte mit einem Kopfball zum 1:1 – anschließend passierte nichts mehr. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, auf die wir stolz sein können“, freute sich Trainer Thomas Mainka.

SV Lauingen Bornum – TSV Sonnenberg 9:2 (4:1). Tore: 1:0 Magnus Müller (3.), 2:0 Bernd Mittendorf (6.), 2:1 Pascal Thomsen (7.), 3:1 Bernd Mittendorf (25.), 4:1, 5:1, 6:1 Robin Jaworski (28., 48., 58.), 7:1 Julian Haase (64.), 7:2 Pascal Thomsen (67.), 8:2 Raphael Spilker (70.), 9:2 Bernd Mittendorf (83.). Besonderes: Rote Karte für Sonnenberg (2.).

Ein ganz bitterer Nachmittag mit neun Gegentreffern begann für die Sonnenberger nach zwei Minuten mit einer roten Karte. Nach einer Notbremse musste der TSV-Verteidiger Momme Jahn berechtigterweise vom Feld – den fälligen Strafstoß verwandelten die Hausherren. Nur drei Minuten später erhöhte die SV Lauingen Bornum. Dennoch hatten die Sonnenberger weiter Hoffnung, als Pascal Thomsen zum 1:2-Anschluss traf – sieben Minuten waren da erst gespielt. „Das war eine irre Anfangsphase, in der wir tatsächlich die bessere Mannschaft waren“, berichtete Sonnenbergs Trainer Andy Bresch.

Auch in der Folge zeigten seine Jungs eine gute Leistung, belohnten sich aber nicht und erlaubten sich zu viele Fehler. „Nahezu jeder Ball, der bei uns in den Strafraum segelte, hatte ein Gegentor zur Folge. Das geht so einfach nicht“, sagte Bresch. In der zweiten Hälfte gelang den Sonnenbergern der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 2:7, mehr aber auch nicht. „Jeder sollte sich mal hinterfragen, ob er alles für den Verein gibt“, ärgerte sich Bresch.

Die Spiele vom Montag

MTV Salzdahlum – Teutonia Groß Lafferde 1:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Harold Mougnol (23., 45.), 0:3 Tim Paul (55.), 1:3 Nick Schumacher (75.). Besonderes: Gelb-rote Karte für Salzdahlum (77.).

Es ist der endgültige Befreiungsschlag für die Teutonia: Nach dem Derbysieg gegen Arminia Vöhrum fuhr Groß Lafferde beim MTV Salzdahlum einen beeindruckenden Erfolg ein. „Langsam läuft es, das freut mich“, kommentierte der Teutonia-Coach Oliver Hilger. Seine Jungs dominierten über 90 Minuten das Geschehen, diktierten dem Gegner die eigene Spielweise auf und belohnten sich dafür auch.

Harold Mougnol war es, der eine der vielen Chancen nutzte und Lafferde so auf die Siegerstraße brachte. „Kurz vor der Pause machte er dann wunderschön das 2:0, was eine kleine Vorentscheidung zu un­seren Gunsten war“, merkte Hilger an. Nach dem Seitenwechsel und dem frühen 3:0 von Tim Paul, plätscherte das Spiel nur noch so dahin und die Hausherren kamen per Strafstoß zum Ehrentreffer. „Das war ein absolut verdienter Sieg für uns. Besonders die Abwehr war wieder einmal bombensicher und verteidigte alles weg. Wir sind endlich in der Saison angekommen.“

TSV Wendezelle – MTV Hondelage 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Auch in ihr zweites Duell an diesem Wochenende gingen die Wendezeller enorm ersatzgeschwächt und belohnten sich wieder für eine aufopferungsvolle Leistung mit ei­nem Punkt. Dabei waren es die Gäste, die im ersten Durchgang den Takt vorgaben. Immer wieder kamen die Hondelager zu guten Abschlüssen, die aber nicht den Weg in den Wendezeller Kasten fanden. „Da hatten wir schon ein wenig Glück“, sagte Wendezelles Trainer Thomas Mainka.

Nach dem Seitenwechsel dann ein anderes Bild: Nun waren es die Hausherren, die in Person von Edrisa Sanneh zwei gute Möglichkeiten vergaben, auch Sven Balke scheiterte und so blieb es beim torlosen Remis. „Das war erneut das Maximum, was wir mit dem Kader rausholen konnten. Mit etwas mehr Glück im Abschluss gewinnen wir, aber ich bin auch so sehr zufrieden mit dem Auftreten der Mannschaft“, analysierte Mainka.

Arminia Vöhrum – FC Heeseberg 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Niklas Schmerse (16.), 2:0 Mirko Warmbold (17.), 3:0 Niklas Schmerse (28.), 3:1 Fabian Romeike (33.), 4:1 Nico Hojar (73.), 5:1 Tobias Zelder (89.).

Die spielentscheidende Sequenz fand noch in der Anfangsphase statt. Zunächst traf Niklas Schmerse und nur wenige Augenblicke später netzte auch Mirko Warmbold ein – ein klassischer Doppelschlag, der den Vöhrumern richtig gut tat. „Wir haben sehr gut verschoben und so die Räume im Mittelfeld zugemacht. Heeseberg kam überhaupt nicht zur Entfaltung“, berichtete Vöhrums Sascha Marchefka. Die Feldüberlegenheit schrieb sich nach 28 Minuten im 3:0 nieder.

Doch Heeseberg nutzte einen Stellungsfehler noch vor der Pause zum 1:3-Anschlusstreffer aus. „Wir hatten eigentlich alles im Griff, das Gegentor war unnötig“, so Marchefka. Auch in Halbzeit 2 kontrollierten die Arminen das Geschehen und legten noch zwei weitere Treffer zum niemals gefährdeten 5:1-Heimsieg nach. „Das war die richtige Antwort auf die Derby-Pleite.“

FC Türk Gücü Helmstedt – Arminia Vechelde (Nichtantritt Gast)

„Ich hasse es, Spiele so abzuschenken“, sagte ein enttäuschter Vechelder Trainer Sascha Wiegleb. Er bekam am Montagmorgen keine Mannschaft zusammen – lediglich zehn Spieler standen zur Verfügung, wobei zwei davon auch noch angeschlagen waren. „Das sieht in unserer Situation natürlich sehr blöd aus, aber wir haben jetzt schon den vollen Fokus auf das kommende Spiel gegen Sonnenberg“, so Wiegleb.

TSV Sonnenberg – FC Rautheim 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Pascal Thomsen (66.), 1:1 Björn Salgmann (78.), 2:1 Pascal Thomsen (89., Elfmeter). Besonderes: Rote Karte für Sonnenberg (84.).

Nach der 2:9-Klatsche zwei Tage zuvor zeigten die Sonnenberger die richtige Reaktion und lieferten ein blitzsauberes Heimspiel gegen den Aufsteiger aus Rautheim ab. „Wir haben endlich das umgesetzt, was wir können“, sagte TSV-Coach Andy Bresch. Es entwickelte sich im Laufe der Zeit ein intensives und körperlich anstrengendes Spiel für beide Mannschaften, das torlos in die Kabine ging. Aus dieser kamen die Hausherren entschlossener raus und erzwangen nach 66 Minuten die Führung – Pascal Thomsen schob aus 14 Metern eiskalt ein.

Doch nur wenige Minuten später folgte der Ausgleich, der sich abzeichnete. „Da stellen wir uns nicht gut an.“ Das Glück war aber an diesem Nachmittag auf der Seite der Sonnenberger, die quasi mit dem Schlusspfiff einen Strafstoß zugesprochen bekamen. Thomsen verwandelte diesen und löste kollektiven Jubel aus. „Das war eine gute Antwort“, befand Andy Bresch.

