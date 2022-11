Larina Tornow vom VfB/SC Peine holte in allen drei Disziplinen Gold.

Badminton-Landesmeisterschaft Gold in vier Disziplinen für den VfB/SC Peine

Bei der Badminton-Landesmeisterschaft der Herren und Damen haben sich in allen Disziplinen die Favoriten durchgesetzt – und die kommen alle aus oder spielen im Landkreis Peine. Besonders erfolgreich: Larina Tornow und Wolf-Dieter Papendorf vom Zweitligisten VfB/SC Peine. Bei dem Turnier, das in Gifhorn stattfand, fehlten aber unter anderem zahlreiche Spieler des ortsansässigen BV Gifhorn. Erst kurzfristig waren die Landesmeisterschaften auf dieses eigentlich spielfreie Wochenende gelegt worden. So waren viele starke Badmintonspieler anderweitig unterwegs: Etwa auf der Hochzeit des früheren Gifhorner Spitzenspielers Daniel Porath, der zeitweise auch beim VfB/SC Peine im Einsatz war.

Dameneinzel: Larina Tornow vom VfB/SC Peine ist nicht zu schlagen

Keinen einzigen Satz gab die an Po­sition 1 gesetzte Larina Tornow ab. Überhaupt schafften es nur zwei ih­rer Gegnerinnen, in einem Durchgang mehr als zehn Punkte zu holen. Dazu gehörte die an Position 2 gesetzte Lena Moses vom MTV Vechelde, die das Finale (6:21, 13:21) gegen Tornow verlor.

Damendoppel

Im Doppel machten die beiden Finalgegnerinnen dann gemeinsame Sache und sicherten sich den Titel. Bis zum Endspiel hatte die Vechelde-Peine-Kombi keine Schwierigkeiten, erst als es gegen die beiden Nienburgerinnen Cattereya Paschke und Sarah Keo Boun Khoune ging, verloren sie einen Satz. Letztlich holte sich das Duo aus dem Kreis Peine aber den Titel (21:10, 14:21, 21:16).

Herreneinzel

Ohne Satzverlust setzte sich in dieser Disziplin der topgesetzte Yanik Zahmel die Krone auf. Früher trat er für den SV Lengede an und spielte mit der SG Vechelde/Lengede II in der Niedersachsen-Bremen-Liga, mittlerweile steht er für den SV Harkenbleck in der 2. Bundesliga auf dem Feld. Erst schaltete Zahmel mit Patrick Meyer einen Vechelder aus und bezwang im Viertelfinale auch den Peiner Zweitliga-Spieler Wolf-Dieter Papendorf. Das Endspiel gegen Luca Müller, den talentierten Neuzugang der SG Vechelde/Lengede, entschied Zahmel deutlich für sich (21:11, 21:9).

Herrendoppel: Wolf-Dieter Papendorf siegt mit Niklas König

Papendorf schnappte sich dafür im Herrendoppel den Titel. An der Seite seines etatmäßigen Spielpartners Niklas König wurde er seiner Favoritenrolle gerecht. So richtig knapp wurde es nur im Finale gegen die an Position 2 gesetzten Gifhorner Jannik und Marvin Schmidt (19:21, 21:18, 21:14). Zuvor gewannen Papendorf und König mit 21:7 und 21:16 gegen die beiden Vechelder Stefan Juras und Patrick Meyer.

Mixed

Auch im Mixed lief es an der Seite von Larina Tornow für Papendorf. Nur im Halbfinale gab das Duo des Zweitligisten VfB/SC Peine einen Satz ab (21:13, 20:22, 21:13). Das Endspiel bestritten die beiden wieder souverän (21:11, 21:15).

lev

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de