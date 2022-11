Herbe Heimniederlage für den SV Lengede

20 gute Minuten lieferte der SV Lengede in der Fußball-Landesliga gegen die SVG Göttingen ab – und brach dann ein. Die frühe 1:0-Führung des Gastgebers drehte der Oberliga-Absteiger aus Südniedersachsen schon zur Pause deutlich und fügte den Lengedern eine herbe 2:5 (1:3)-Niederlage zu. „Von der ersten Hälfte bin ich maßlos enttäuscht… ich bin stinksauer“, meckerte Lengedes Trainer Kai Olzem nach der Partie am Samstag. Den „mutlosesten und schlechtesten Auftritt“ seit er in Lengede an der Seitenlinie steht, habe er gesehen. „Mit der Reaktion nach der Pause bin ich einverstanden. Am Ende müssen wir uns eingestehen, dass SVG an diesem Tag eine Nummer zu groß war“, erklärte Olzem.

SV Lengede startet gut in die Partie

Dass sich die Lengeder im Spielverlauf derart dominieren lassen würden, hatte sich zunächst nicht angedeutet. Der SVL spielte munter mit, ließ den Ball laufen und kam zu Abschlüssen. Der in den jüngsten Spielen etwas glücklose Michele Fassa sorgte nach zehn Minuten für die Führung. Ein Einwurf rutschte zum Stürmer in den Fünfmeterraum durch, wo er ihn mit der Brust annahm und per Volley wuchtig in die Maschen drosch. Doch es dauerte nur zehn Minuten, ehe Göttingen ausglich: Durch einen Konter nach einer Lengeder Ecke.

Und von da an änderte sich das Spiel. Zwei, drei Leichtsinnsfehler der Hausherren deuteten direkt an, wie die nächsten Minuten laufen würden. Zu bedanken hatten sich die Lengeder in dieser Phase bei Torwart Patrick Makiela, der einige Male stark parierte. Bei einem blitzsauberen Angriff in der 41. Minute war aber auch der Schlussmann machtlos – das 1:3 folgte unmittelbar. „Es hatte sich in den letzten Wochen nicht angedeutet, dass wir zu Hause so einen Auftritt hinlegen“, schimpfte SVL-Trainer Kai Olzem, der sich selber ankreidete: „Das System war gegen diesen Gegner das falsche.“

SVL-Coach Kai Olzem stellt das System zur zweiten Halbzeit um

So wechselte er zur zweiten Hälfte gleich dreimal, stellte von 3-4-3 auf 4-2-3-1 um. „Mit zwei balldominanten Sechsern.“ Doch es habe die Bindung der Offensive zu Klaas Gatermann und Dominik Franke gefehlt, weshalb die Lengeder nur bedingt ins Spiel hineinkamen. Göttingen erhöhte auf 4:1 und hätte das Spiel nur kurz danach komplett für sich entscheiden können. Ein SVG-Spieler traf allerdings das leere Tor nicht und ließ die Lengeder am Leben.

Die wiederum kamen nach einer Ecke durch Dominik Franke zum 2:4. „Wir waren nur noch einen Treffer davon entfernt, wieder im Spiel zu sein. Beim 3:4 fängt der Gegner dann an, zu grübeln“, erläuterte Olzem. Doch dieser nächste Treffer blieb aus. Stattdessen erhöhten die Gäste kurz vor dem Schlusspfiff sogar noch auf 5:2.

SVL: Makiela – Gatermann, Bonk (69. Karger), Jatta (46 Hoffmann) – Bouguian (46. Toprak), Franke, Burkutean (13. Beuster), Lemke – Kamp (46 Ibe), Fassa, Könnecker.

Tore: 1:0 Michele Fassa (10.), 1:1 , 1:2 Steen Zimmermann (20., 41.), 1:3 Steffen Doll (42.), 1:4 Zimmermann (60.), 2:4 Dominik Franke (72.), 2:5 Nicolas Krenzek (88.).

