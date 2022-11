Abschlussschwäche: MTV Groß Lafferde erzielt nur 18 Tore

Arne Hansen (am Ball) und der MTV Groß Lafferde hatten vor allem in der zweiten Hälfte Probleme mit dem MTV Braunschweig II.

„Wir sind in Sachen Abschlussquote einiges schuldig geblieben.“ Mit dieser Aussage trifft Dennis Bühn, Trainer des Handball-Verbandsligisten MTV Groß Lafferde, den Nagel auf den Kopf. Gerade einmal 18 Tore gelangen seinem Team bei der fünften Saisonniederlage im siebten Spiel. Mit 18:26 (8:8) unterlagen die Groß Lafferder dem MTV Braunschweig II in eigener Halle.

MTV Groß Lafferde verteidigt überragend

Das erste Tor der Groß Lafferder fiel erst nach 6 Minuten und 24 Sekunden durch Tim Kamradt – zumindest über seine Position kamen die Lafferder zum Torerfolg. Insgesamt erzielte der Kreisläufer sechs Treffer. Ansonsten habe sich sein Team über die vollen 60 Minuten zu viele technische Fehler erlaubt, sagte Trainer Dennis Bühn: „Aber wir haben überragend verteidigt.“ So kassierten die Hausherren in der ersten Hälfte nur acht Gegentreffer und glichen mit drei Toren kurz vor der Halbzeit zum 8:8 aus.

Nach dem Seitenwechsel wollten es die Groß Lafferder im Angriff besser machen. „Weil wir wissen, dass wir das können“, so Bühn. Zunächst trafen aber nur die Braunschweiger. Mit einem 7:1-Lauf innerhalb der ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff, setzte sich die Drittliga-Reserve aus der Löwenstadt schnell und deutlich ab. Auch die folgende Auszeit von Groß Lafferdes Trainer Bühn half nicht.

Braunschweiger Defensive unterbindet Lafferder Angriffe

„Die Braunschweiger sind früher aus der Defensive raus und haben unsere Spieler aufgenommen. Damit haben sie unsere Angriffe früher unterbunden“, berichtete der MTV-Coach Dennis Bühn, dessen Mannschaft stets einem Fünf- bis Acht-Tore-Rückstand hinterherrannte.

Für die Groß Lafferder war es bereits die fünfte Niederlage in der laufenden Saison. Und einfacher wird es am kommenden Spieltag auch nicht. Am Sonntag, 13. November, ist der MTV bei der HSG Oha in Hattorf zu Gast (16.30 Uhr). Die Harzer sind mit 4 Siegen, 1 Remis und 3 Niederlagen (9:7 Punkte) in die neue Saison gestartet und sind auf dem Papier der Favorit.

MTV Groß Lafferde: Hagedorn, Stanitzek – Kamradt 6, Büüs 1, Strub, Pfaff, Winkler, A. Hansen 3, Mohrig, Brunke 2, Preen 4, Waschke 2, Gerstung.

