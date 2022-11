Nächster Coup: Arminia Vechelde siegt im Nachbar-Duell

Pascal Preis bewies in wichtigen Situation Nervenstärke und punkte nicht nur in den Einzeln, sondern auch im Duett mit Josef Rempe.

Erneut sorgte Vechelde in der Tischtennis-Verbandsliga für eine Überraschung. Die Arminen gewannen das Nachbarschaftsduell beim RSV Braunschweig 9:4 und rückten auf den vierten Platz vor. Die wahren Spielanteile spiegeln das Ergebnis dieser emotional aufgeladenen Partie allerdings nicht wider, da sich die Gäste lediglich einen 541:524-Vorteil in den Bällen erarbeiteten und sich das Satzverhältnis nur um sechs Zähler (31:25) unterschied. „Das Ergebnis ist sicherlich einen Tuck zu hoch ausgefallen“, räumte deshalb auch Patrick Lippe von Arminia Vechelde ein und sagte weiter: „Wir haben fast sämtliche Fünfsatzspiele für uns entschieden.“

Pascal Preis punktet für Arminia Vechelde mehrfach

Nervenstark präsentierte sich vor allem Pascal Preis, der mit Unterstützung des stattlichen Arminen-Trosses sogar dem bis dahin zweitbesten Spieler der Staffel, Alexander Baum, in der Verlängerung des Entscheidungssatzes einen Punkt abluchste. „Alex fand gegen Pascals lange Noppe kein probates Mittel. Das zeigte sich bereits im vierten Satz, wo er mit 12:10 die Nase vorn hatte. Pascal ist stets in der Lage aus dem Defensivmodus in den Vorwärtsgang umzuschalten“, lobte Lippe die Fähigkeiten des hochgewachsenen Angreifers. Diese Fähigkeiten stellte der dreifache Familienvater auch in der zweiten Halbzeit gegen Jens Dittmann unter Beweis, der mit seinem Anti-Belag die Wege des 29-jährigen Arminen vergeblich zu stören versuchte. „Pascal hat wirklich variabel auf die Anti-Aktionen geantwortet“, weiß Lippe, der mit dem Material von Dittmann keinerlei Probleme bekam: „Der liegt mir.“

Josef Rempe behauptet sich gegen einen Youngster und einen Routinier

Stattdessen musste Josef Rempe gleich zweimal bangen, um seine fast makellose Bilanz verteidigen zu können. Immer wieder brachte der aus Edemissen stammende RSV-Youngster Kai Kobbe den Arminen-Kapitän mit seinem Rückhand-Anti aus dem Rhythmus. Rempe konnte es nur seiner derzeitigen Topform verdanken, dass er den Punkt nach vier dramatischen Sätzen auf der Habenseite verbuchte. „Kai ist volles Risiko gegangen. Da haben vor allem seine Vorhandschüsse bei Josef eingeschlagen“, so Lippe.

Eine Niederlage drohte Rempe auch gegen Adrian Becovic. Der RSV-Mann hatte sich bereits ein 11:5, 11:5, 7:4-Plus erarbeitet und konnte im Schlagabtausch der früheren Regionalligaspieler nur mit Mühe kurz vor der Ziellinie abgefangen werden. „Beco hat unwahrscheinlich gute Aufschläge, die Josef zunächst nicht returnieren konnte“, lobte Lippe.

Die komplette Ausbeute glückte Preis und Rempe mit dem Gewinn des gemeinsamen Doppels. Weiterhin eine weiße Weste behielten in dieser Disziplin Jan Fichtner und Klaus Kotke, die trotz eines erneuten 0:2-Rückstands noch im fünften Satz 11:9 die Oberhand behielten und auch in den Einzeln nicht leer ausgingen. „Diese tolle Platzierung ist für uns nur eine Momentaufnahme, die wir natürlich genießen“, versucht Vecheldes Nummer 1, Patrick Lippe, zu hohe Erwartungen der Arminen einzudämmen.

RSV Braunschweig – Arminia Vechelde 4:9

Baum/Dittmann – Lippe/Havekost11:9, 11:8, 11:8

Becovic/Kobbe – Preis/Rempe9:11, 7:11, 11:8, 10:12

Bretschneider/Brink – Fichtner/Kotke11:7, 11:8, 6:11, 8:11, 9:11

Alex Baum – Pascal Preis11:7, 4:11, 11:7, 10:12, 12:14

Jens Dittmann – Patrick Lippe4:11, 9:11, 7:11

Adrian Becovic – Jan Fichtner4:11, 13:11, 11:5, 9:11, 11:4

Kai Kobbe – Josef Rempe10:12, 11:9, 9:11, 12:14

Fl. Bretschneider – Christian Havekost8:11, 8:11, 11:5, 11:3, 11:6

Christian Brink – Klaus Kotke9:11, 11:5, 12:10, 8:11, 8:11

Alex Baum – Patrick Lippe11:7, 11:8, 14:12

Jens Dittmann – Pascal Preis7:11, 11:8, 3:11, 11:9, 7:11

Adrian Becovic – Josef Rempe11:5, 11:5, 10:12, 10:12, 4:11

Kai Kobbe – Jan Fichtner17:15, 2:11, 9:11, 7:11

