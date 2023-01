Woltwiesche siegt im Gemeindederby und ist durch

Lionel Baron (in Dunkelblau) und Viktoria Woltwiesche setzten sich unter anderem gegen den Bezirksligisten Arminia Vechelde (in Grün) durch und qualifizierten sich letztlich für die Endrunde.

Das wurde noch einmal so richtig brenzlig! Ausgerechnet zwei Nachbarn aus der Gemeinde Lengede kämpften in der Gruppe D der Hallenfußball-Kreismeisterschaft bis zu ihrem direkten Duell in der letzten Runde noch um den Einzug in die Endrunde am Samstag, 7. Januar. Letztlich setzte sich Viktoria Woltwiesche gegen den klassentieferen FC Pfeil Broistedt knapp durch und buchte damit das zweite Ticket hinter den favorisierten Schwicheldtern.

Der Turniertag begann wohl mit dem hektischsten Spiel, in dem sich Ausrichter TSV Eixe dem SV Arminia Vechelde geschlagen geben musste. Der TSV drehte einen 0:1-Rückstand, führte 2:1 und 3:2, stand am Ende aber doch ohne Punkte da. Dramatisch war die letzte Minute: Eixes Julian Gaube vergab im Eins-gegen-Eins den Siegtreffer, sein Keeper Lennart Grigas rettete im Gegenzug in höchster Not. Doch bei der folgenden Vechelder Ecke von Roman Wagner stand Adnan Boulaghmal plötzlich völlig blank und erzielte das 4:3. Auch im zweiten Spiel verpasste der Gastgeber den Sieg nur knapp. Die Eixer wussten den Favoriten aus Schwicheldt lange zu ärgern, nachdem Clemens Mainusch gar die Führung gelungen war.

Jan Stock (in Rot) und Rot-Weiß Schwicheldt ließen als Gruppensieger wenig anbrennen -- gegen Ausrichter TSV Eixe (in Gelb) war es beim 3:2-Erfolg aber doch ziemlich knapp. Foto: Henrik Bode / regios24

Schwicheldt untermauert Favoritenrolle gegen die Woltwiescher

Für die Rot-Weißen, die ihr erstes Spiel gegen Broistedt (6:1) gewannen, ging es in der Tabelle in die andere Richtung – und auch für Kreisliga-Rivale Woltwiesche (4:0 gegen Oberg, 4:2 gegen Vechelde). In der dritten Partie trafen die beiden bis dahin ungeschlagenen Teams direkt aufeinander – und Schwicheldt untermauerte seine Favoritenrolle. Nach ausgeglichenen fünf Minuten zum Start besorgte Schwicheldts Thore Edeler die Führung, die Woltwiesches Torjäger Sandy Woltjes direkt ausglich. Doch im Anschluss geriet die Viktoria aufgrund einer Zeitstrafe ins Hintertreffen. Schwicheldt nutzte die Überzahl und ging in dieser Phase durch Treffer von René Rieger und Onur Bacaksiz mit 3:1 in Führung.

Später taten sich auch die Woltwiescher gegen den Ausrichter Eixe schwer. Allerdings nur zu Beginn, als sie direkt in Rückstand gerieten. Mit einem Doppelschlag in der 4. Minute drehten Moritz Bremer und Lukas Hahnsch die Partie. Letztlich endete sie kurios mit 8:3 für die Viktoria, die nach dem vierten Spiel immer noch nicht durch war. Denn in der drittletzten Begegnung des Tages hätte Broistedt den Gemeindenachbarn noch abfangen können.

Broistedt ärgert die Viktoria zum Abschluss fast noch

Domenic Casavecchia (in Gelb) und der FC Pfeil Broistedt hatten in ihrem letzten Spiel gegen Woltwiesche den Endrunden-Einzug auf dem Fuß, doch es klappte ganz knapp nicht (1:2). Foto: Henrik Bode / regios24

Nach ihrer deutlichen Auftaktpleite gegen Schwicheldt holten die Broistedter sieben Punkte aus drei Spielen, bezwangen sogar Bezirksligist Arminia Vechelde durch einen späten Treffer von Luca Sachteleben mit 4:3. Doch gegen die Woltwiescher reichte es schließlich nicht mehr. Die nutzten eine Überzahlsituation zur Führung – Broi­stedt kämpfte, verpasste aber das Weiterkommen durch die 1:2-Niederlage knapp und die Viktoria konnte jubeln. Auch Oberg verpasste die Endrunde. Dabei blieb die Fortuna in ihren ersten beiden Spielen ohne eigenen Treffer (0:4 gegen Woltwiesche, 0:1 gegen Broistedt) und kam erst später ins Rollen.

Die meisten Tore (36) fielen ganz klar in den Begegnungen mit dem Ausrichter TSV Eixe, der in dieser Gruppe fußballerisch nicht so weit abgeschlagen war, wie viele Beobachter wohl vermutet hätten. Die Blau-Gelben verlangten jedem Gegner alles ab. Einzig unschön war eine Rudelbildung nach dem emotional etwas aufgeladenen 3:3-Remis gegen den FC Pfeil Broi­stedt, die die Ordner aber schnell aufzulösen wussten.

Die Ergebnisse

TSV Eixe – Arminia Vechelde 3:4, Viktoria Woltwiesche – Fortuna Oberg 4:0, Pfeil Broistedt – RW Schwicheldt 1:6, Arminia Vechelde – Viktoria Woltwiesche 2:4, TSV Eixe – RW Schwicheldt 2:3, Fortuna Oberg – Pfeil Broistedt 0:1, RW Schwicheldt – Viktoria Woltwiesche 4:1, Pfeil Broistedt – TSV Eixe 3:3, Fortuna Oberg – Arminia Vechelde 3:1, TSV Eixe – Viktoria Woltwiesche 3:8, Arminia Vechelde – Pfeil Broistedt 3:4, RW Schwicheldt – Fortuna Oberg 2:1, Viktoria Woltwiesche – Pfeil Broistedt 2:1, Fortuna Oberg – TSV Eixe 4:3, Arminia Vechelde – RW Schwicheldt 3:4.

