Pfeil-Frauen werden Vierte, Reserve feiert Turniersieg

Broistedt. Broistedts Oberliga-Fußballerinnen bleiben in Wolfsburg in der regulären Spielzeit ohne Gegentor, verlieren aber zweimal nach Neunmeterschießen.

Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt stimmen sich weiter auf ihren Cup mit der Torte ein und waren am Wochenende bei drei Hallenturnieren – eines gewann die Reserve sogar.

1. Damen, Turnier in Wolfsburg

Die Oberliga-Frauen kassierten bei einem Turnier in Wolfsburg keinen einzigen Gegentreffer, mussten sich am Ende aber mit Platz 4 zufriedengeben. „Das Ergebnis ist ärgerlich“, sagt Pfeil-Trainer Börge Warzecha, erklärt aber: „Ich sage das nicht oft: Aber die Art und Weise war sehr, sehr gut. Wir haben den Ball gut laufen lassen und uns viele Chancen herausgespielt.“ Nach erfolgreicher Gruppenphase – 4:0 gegen den TSV Barmke II, 1:0 gegen die U17 von MF Göttingen und 0:0 gegen Gastgeber 1. FC Wolfsburg – trafen die Pfeile im Halbfinale auf die zweite Mannschaft des Ausrichters. Die Partie endete mit 0:0 und Broistedt schied im Neunmeterschießen aus. „Wir haben dort Futsal auf Handballtore gespielt. Wenn da ein Gegner geschickt verteidigt, dann ist es sehr schwer, ein Tor zu erzielen“, so Warzecha, dessen Team auch im kleinen Finale nach 0:0 im Neunmeterschießen unterlag.

2. Damen, Turnier in Steinlah

Beim Zebra-Cup der SG Steinlah/Haverlah setzten sich die Fußballerinnen der Broistedter Reserve die Krone auf. Dabei gewannen sie alle Spiele: gegen den Gastgeber (4:1), den MTV Wolfenbüttel (3:1), den SV Wendessen II (1:0), den TSV Rüningen (3:0), den SC Harlingerode (3:1) und den SSV Sehlde (6:0) – alle Teams spielen in der Kreisliga. Pfeil-Trainer Dave Stets war vor allem mit der Defensive sehr zufrieden. Die Broistedter Torfrau Sarah Gottsleben konnte sich einige Male auszeichnen. Einziges Manko war nach Ansicht des Coaches die Torausbeute: „Wir müssen noch kaltschnäuziger werden.“ Zusätzlich zum Teamerfolg wurde Broi­stedts Sophie Kellermann zur besten Spielerin des Turniers gewählt.

2. Damen, Turnier in Göttingen

Einen Tag später hatten es die Pfeile deutlich schwieriger. Beim Turnier des TSV Gladebeck trafen sie in der Gruppe 4 unter anderem auf drei Landesligisten. Letztlich holten sie nur gegen die FT Braunschweig einen Sieg (2:1), verloren gegen den 1. FC Sarstedt (1:5) und die SG Sickte/Hötzum (0:1) sowie Bezirksligist SG Wulften/Lindau/Hattorf (0:1) und verabschiedeten sich als Vorletzter ihrer Gruppe. „Aufgrund der schweren Beine einiger Spielerinnen und der starken Gegner war nicht mehr drin“, zog Coach Dave Stets Bilanz. In einer Woche tritt die Pfeil-Reserve bei einem Turnier in Barmke an.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de