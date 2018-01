Bis auf Pelikan sind alle an Bord

Eine Szene aus dem letzten Aufeinandertreffen der Icefighters Salzgitter mit dem Adendorfer EC vergangenen Freitag im Norddeutschen Eishockey-Pokal hat Auswirkungen auf das Regionalliga-Duell der beiden Teams am Sonntag in der Eissporthalle am Salzgittersee. Kurz vor dem Schlusspfiff foulte der...