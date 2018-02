Leichtathleten holen fünf Titel in der Halle

Insgesamt 269 Leichtathleten haben am vergangenen Wochenende an zwei Tagen in der Amselstieghalle in Lebenstedt um die Bezirksmeistertitel gekämpft. In den Disziplinen 60 Meter Sprint, 60 Meter Hürden, Weit- und Hochsprung sowie im Kugelstoßen haben Erwachsene und Jugendliche ihre Meister...