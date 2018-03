Keglervereinigung holt vier Bezirks-Titel

Am letzten Tag der Bezirksmeisterschaften standen die Entscheidungen in den Altersklassen der Herren an. Die Kegler der Sportkeglervereinigung Salzgitter (SKV) konnten in allen vier Disziplinen den Meister stellen. Auch die Sportler des SV Union Salzgitter (SVU) setzten sich gegen die Konkurrenten...