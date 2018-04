Thiede und Bleckenstedt sorgen für Osterüberraschungen

Salzgitter. Die Salzgitteraner Teams in den Nordharzligen 1 und 2 haben am Ostermontag fleißig Punkte gesammelt. Lediglich der FC 45 (Staffel 2) ging durch ein 1:5 gegen Ahlum am Feiertag leer aus. Tore: 0:1 (10.), 1:1 Yilmaz (35.), 2:1/3:1 Alagöz (75./78.). ...