Der TSV steht am Scheideweg

Beim TSV Hallendorf herrschen derzeit unruhige und vor allem ungewisse Zeiten. Der Grund: Bei der Mitgliederversammlung vor knapp zwei Wochen verzichtete der aktuelle Vorstand um den Vorsitzenden Andreas Hoinza auf eine weitere Amtszeit. Damit steht der Verein derzeit ohne Führung da. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 3. Mai muss nun eine neue Führungsriege gefunden werden, ansonsten könnte der Verein bald Geschichte sein.

Kassenwartin Heike Claus hatte schon vor einem Jahr angekündigt, nicht wieder zu kandidieren. Der Entschluss von Geschäftsführerin Andrea Anklam reifte laut Hoinza in den vergangenen Monaten. Der Vorsitzende selbst kündigte seinen Verzicht dann auf der Jahresversammlung am 23. März an. „Das war schon ein Schock für alle Anwesenden“, berichtet Hoinza, der mit seinem Veto ein Zeichen setzten wollte. „In einem Verein sind alle Mitglieder dazu aufgerufen, zum Erfolg beizutragen. Doch ich stand in den vergangenen Monaten immer häufiger allein da. Bis auf wenige Leute kümmert sich einfach keiner um den TSV. Das darf so nicht weitergehen“, so Hoinza.

Als Beispiel nennt der Vorsitzende die Problematik der Trainingsbedingungen der ersten Herren, die in der Fußball-Bezirksliga um den Klassenerhalt spielt. „Unsere Plätze sind aufgrund der Witterung derzeit in einem schlechten Zustand. Hinzu kam der Besuch einer Wildschweinhorde. Um solche Schäden zu beseitigen, müssen mehr Leute anpacken. Wir brauchen Man-Power!“

Er stellt gleichzeitig klar, dass er seinen TSV niemals hängenlassen würde: „Ich wollte die Mitglieder mit meinem ’Nein’ wachrütteln.“ Im Verein werde sehr viel gemosert und wenig getan, dass wolle Hoinza ändern. Darum werde es mit allen Mannschaften und Abteilungen im Vorfeld der außerordentlichen Mitgliederversammlung Gespräche geben, um die Kommunikation zu verbessern und den Verein für die Zukunft besser aufzustellen.

Die unsichere Situation rund um den Vorstand geht auch an den Mitgliedern und Mannschaften nicht spurlos vorbei. Zum Beispiel am Bezirksliga-Team. „Es wäre zu einfach, alles auf die Unruhe im Vorstand zu schieben, aber es trägt sicher seinen Teil zur aktuell schlechten Leistung der Mannschaft bei. Ein starker Vorstand und Planungssicherheit wäre für die Jungs gut“, sagt Trainer Heni Belgacem. Er sieht den Verein derzeit „an einem Punkt, an dem die Stimmung schnell kippen kann“. Dies sei in seinen Augen „sehr schade“, schließlich habe man in den vergangenen Jahren einiges aufgebaut.