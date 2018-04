TSV Beinum lädt zur Versammlung

Beinum Zur Jahresversammlung lädt der TSV Beinum seine Mitglieder am Samstag, 14. April, ein. Beginn ist um 18 Uhr im Sportheim an der Langen Straße in Beinum. Laut der Tagesordnung stehen Ehrungen und Vorstandswahlen auf dem Programm. Der Vorstand des Sportvereins bittet um zahlreiches Erscheinen.