VfL und TSV treffen aus elf Metern

Die Serie des TSV Üfingen hält an: Der Fußball-Bezirksligist hat auch im fünften Spiel in Folge in Staffel 3 nicht verloren. Gegen den Tabellenletzten aus Ildehausen reichte es zu Hause allerdings nur zu einem 1:1-Unentschieden. Der VfL Salder spielte zeitgleich bei der SG Roklum-Winnigstedt 2:0. ...