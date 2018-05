Herr Zobel, wie überraschend kam für Sie die Entlassung von Trainer Bert König? 1 Die Entscheidung hat keiner kommen sehen. Ich kann es nachvollziehen, wenn man in die Köpfe der handelnden Personen hineinguckt. Es ist mittlerweile normal, dass in unteren Ligen so gehandelt wird, auch wenn ich es schade finde, dass man im...