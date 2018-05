Heiße Dübel steigen auf

Immendorf Das A-Team der Heißen Dübel Immendorf am letzten Spieltag der Saison den ersten Platz in der Darts-Kreisliga 2 festigen. Mit dem Heimsieg (10:2) gegen das D-Team des Goslarer SC 08 steht der direkte Aufstieg in die Bezirksklasse des Braunschweiger Bezirksdartverbandes fest. Den Aufstieg sicherten...