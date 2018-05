TSV Salzgitter verkürzt den Rückstand auf einen Punkt

Salzgitter. Vier Nachholspiele standen am Mittwochabend in der 1. Nordharzklasse 2 auf dem Programm. Der TSV Üfingen II und SG Klein Mahner verschafften sich mit Siegen Luft im Abstiegskampf. Der TSV Salzgitter rückt nach dem 1:0 bei der Vahdet-Reserve bis auf einen Punkt an das Führungsduo...