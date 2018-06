Der TSV wahrt seine Chancen

Das erste von zwei Endspielen auf dem Weg zum Aufstieg in die Fußball-Nordharzliga hat der TSV Salzgitter mit 2:1 bei Fortuna Lebenstedt II im Spitzenspiel der 1. Nordharzklasse 2 gewonnen. „Jetzt haben wir die Voraussetzung für das finale Aufstiegsspiel gegen den VfL Salder II am Sonntag in...