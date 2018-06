TSV Salzgitter steigt auf

Lebenstedt. In der 1. Nordharzklasse macht der TSV Salzgitter mit einem 3:1-Sieg über den VfL Salder II den Aufstieg in die Nordharzliga perfekt. Zum Endspiel am letzten Spieltag trafen die Gallier auf den nur einen Punkt entfernten Tabellennachbarn VfL Salder II...