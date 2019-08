Ein Derby in der dritten Auflage

Als sich der VfL Salder und Fortuna Lebenstedt letztmals in einem Punktspiel der Fußball-Bezirksliga gegenüberstanden, feierte Fortuna am Ende dieses Derbys den Aufstieg in die Landesliga. Nach zwei absolvierten Spieltagen sind derartige Entscheidungen noch in weiter Ferne, was dem Duell am Sonntag...