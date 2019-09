Gitters Reserve ist zu harmlos

Die Reserve des SC Gitter gerät in der Fußball-Nordharzliga 1 im Kampf um die Plätze, die von der kommenden Saison an ein Mitwirken in der dann nur noch eingleisigen höchsten Kreisspielklasse ermöglichen, immer weiter ins Hintertreffen, nachdem die Partie gegen einen Tabellennachbarn auf eigenem...