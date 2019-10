„Wenn ich Bundesliga gucke, schaue ich erst auf den Schiri“

Von der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich in einen Hörsaal der Ostfalia-Hochschule in Salzgitter-Calbecht. Die Schiedsrichterin Riem Hussein beantwortete in einem Podiumsgespräch die Fragen von Sportredakteur Sebastian Krause zum Thema „Ohne Fehler durchs Turnier“. Den Gedanken für...