MTV-Frauen stecken im Abstiegskampf fest

Die Volleyballfrauen des MTV Salzgitter geraten in der Verbandsliga immer tiefer in den Abstiegskampf. Ihnen droht, nachdem die jüngsten Heimspiele gegen Aligse und gegen Giesen beide verloren gingen, der zweite sportliche Abstieg in Folge. MTV Salzgitter – SF Aligse II 2:3 (20:25, 15:25 25:19,...