Radek Vit: Jammern hilft nichts!

Auf die Salzgitter Icefighters wartet das anstrengendste Wochenende der Saison. In der Meisterrunde der Eishockey-Regionalliga Nord treten die Stahlstädter heute Abend ab 19.30 Uhr beim ECW Sande an, um dann am morgigen Sonntag ab 18 Uhr die Bremer Weserstars in der Eissporthalle am Salzgittersee...