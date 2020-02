Icefighters zeigen sich in Torlaune

Die Salzgitter Icefigh­ters zeigten sich im jüngsten Heimspiel gut erholt von der tags zuvor erlittenen Niederlage in der Meisterrunde der Eishockey-Regionalliga (siehe nebenstehender Bericht) und kanzelten die Weserstars Bremen in der Eishalle am Salzgittersee mit 8:1 (1:0, 5:0, 2:1) ab. Die...