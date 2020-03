Medaillen für Richter und Hülsemann

Nach den Erfolgen bei den Norddeutschen Seniorenhallenmeisterschaften mit Winterwurf in Berlin gab es nun auch bei den Deutschen Meisterschaften in Erfurt Edelmetall und vordere Platzierungen für die Sölter Leichtathletik-Senioren des SV Union Salzgitter. In Thüringens Hauptstadt waren einmal mehr...